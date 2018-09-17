Göğüs boşluğundan 13 santim büyüklüğünde kitle çıkarıldı

Osmaniye’de, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 46 yaşındaki kadının göğüs boşluğundan 13 santim büyüklüğündeki kitle ameliyatla alındı. Osmaniye Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliğinden yine başarılı bir ameliyat daha gerçekleştirildi. Ülke genelinde belirli merkezlerde, Osmaniye’de de ilk kez yapılan bir ameliyatla N.A. isimli hastanın göğüs boşluğundan ki kitle başarılı bir operasyon sonrasında çıkartıldı. Hastaneye, öksürük, nefes darlığı şikayeti ile başvuran N.A.’nın, yapılan tetkiklerinde göğüs boşluğu diye tarif edilen ve kalpten çıkan büyük damarların bulunduğu bölgede kitle saptandı. Osmaniye’de tek Göğüs Cerrahi Doktoru olan Op. Dr. Ebubekir Aksu tarafından hasta ameliyata alındı. Kitle kalbe ve kalpten çıkan damarlara çok yakın olduğu için kanama olması halinde hayatı risk yaratabilecek bir ameliyat olduğu belirtilirken, Göğüs Cerrahi Doktoru Ebubekir Aksu, Kalp Damar Cerrahi Doktoru Ahmet Çakallıoğlu, Hemşire Feride Sağlam, Hemşire Melek Tohumoğlu’ dan oluşan ekiple ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, hastanın eski sağlığına kavuşmasını sağlayan hekimleri ve personelini tebrik ederek başarılar diledi.

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