Gönül coğrafyamızda ayağa kaldırılan ecdat yadigârı eserler konferansı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ali Maskan’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Gönül Coğrafyamızda Ayağa Kaldırılan Ecdad Yadigârı Eserler” konulu konferans Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde gerçekleştirildi. Birlik Vakfı Osmaniye Şubesi ve OKÜ işbirliğinde düzenlenen Konferansa; Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Birlik Vakfı Osmaniye Şubesi Başkanı Hamit Coşkun, “Gerçekleştireceğimiz bu konferansımızla, gönül coğrafyamızı, tarihimizin köklerini ve ecdadımızın sanat ruhunu yakından tanıma fırsatı bulacağız.” diye konuştu. Coşkun, sözlerini konferansın konuşmacısı Ali Maskan’a teşekkür ederek bitirdi. Açılış konuşmasının ardından TİKA’nın tanıtım filmi izlendi. TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan, kurumun tüm gücünü milletten aldığına dikkat çekerek, “TİKA olarak 5 kıtada 150’nin üzerindeki devlete, Türkiye’nin gülen yüzünü, dost elini götürmek bizim için büyük bir şereftir. Bizleri bu hizmetleri yapmaya, bu aziz milletin bize verdiği güç sevk ediyor. Şu an dünyanın gayrisafi milli hasılaya oranla en fazla insani yardımı yapan ülkesiyiz. Kazandığımızın ciddi oranını kardeşleriyle paylaşan bir ülkeyiz.” diye konuştu. Maskan, konferansına TİKA’nın çeşitli ülkelerde yürüttüğü faaliyetlerden örnekler vererek devam etti. Sözlerinin sonunda, TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan, dinleyicilerin yönelttiği soruları cevapladı. Konferansın sonunda, Vali Ömer Faruk Coşkun, TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan’ı tebrik ederek, verdiği bilgiler için teşekkür etti. Vali Coşkun, TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan’a çiçek ve çeşitli hediyeler verirken, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ise teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

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