Görme engelli 63 yaşındaki Suriyeli kadın hafız olmak istiyor

Osmaniye Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesinde, Türkmen kökenli Suriyeli sığınmacıların kaldığı konaklama tesisinde kalan 63 yaşındaki görme engelli Hatice Reşit, hafız olmak için Kur’an’-ı Kerim’i dinleyerek ezberlemeye başladı. Osmaniye İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Sultan Yıldız’ın katkılarıyla Kur’an-ı Kerim’in ilk otuz sayfasını dinleyerek ezberleyen Hatice Reşit, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Hatice Reşit’e Kur’an Kerim hediye eden İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, 63 yaşında ve görme engelli olmasına rağmen Hafızlığa başlayan Suriyeli yaşlı kadını kutlayıp, çıkmış olduğu bu yolda muvaffakiyetler diledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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