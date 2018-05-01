Görme engelli yüzücüden madalya

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Başkanlığı tarafından, Samsun’da düzenlenen Okul Sporları Bedensel ve Görme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası’na katılan Osmaniye Adnan Oğuz Anadolu Lisesi öğrencisi Ercan Temur 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. 2017-2018 Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Görme Engelliler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası 27-29 Nisan 2018 tarihleri arasında yapıldı. Atakum Olimpik Yüzme Havuzunda gerçeksen yarışmaya 11 okul takımından 100 sporcu katıldı.Görme Engelliler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonasında sporcularından Ercan Temur, 50 metre, 200 metre serbest ve 50 sırt üstü dalında Türkiye şampiyonu, 200 metre serbest stilde ise Türkiye ikincisi olarak 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı. Sporcu Temur, Haziran ayı içerisinde Almanya’da yapılacak olan Görme Engelliler Avrupa yüzme şampiyonasında Türkiye ve Osmaniye’yi temsil edecek.

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