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Götürüldüğü hastaneden firar etmek isteyen hükümlü kaçamadı1354 defa okundu

kategorisinde,21 May 2018 - 15:06 tarihinde yayınlandı
Götürüldüğü hastaneden firar etmek isteyen hükümlü kaçamadı

Toprakkale’deki T Tipi Kapalı Cezaevi’nden tedavi için getirildiği Osmaniye Devlet Hastanesi’nde devriye personelini yiterek kaçmaya çalışan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kasten adam öldürme suçundan tutuklu bulunan 20 yaşındaki M.K., el kesiği şikayeti nedeniyle, yoğun güvenlik önlemleri altında ring aracıyla tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Tedavisi tamamlanan M.K., yeniden ring aracına götürüldüğü sırada jandarma personelini yiterek firara teşebbüs etti. Ekiplerin anında müdahalesi ile şahıs yakalandı. Olayla ilgili T. Tipi Ceza İnfaz Kurumu tarafından, adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

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