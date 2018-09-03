Gübre çuvalından uyuşturucu çıktı

Osmaniye’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, bir evin bahçesine ekili 20 kök kenevir bitkisi ve gübre çuvalı içerisinden yarım kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Merkeze bağlı Yarpuz Köyünde alınan bir duyumu değerlendiren ekipler belirtilen adrese operasyon düzenlendi. Mahkeme kararı ile Ş.K.(39)’nın bahçesinde yapılan aramada, 20 kök kenevir bitkisi ve ahırda üzerine saman balyası konuşmuş vaziyette olan gübre çuvalının içinde 518 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs Ş.K., uyuşturucu kullanıcısı olup olmadığının tespiti amacıyla Osmaniye Devlet Hastanesi’nde kan örneği alındıktan sonra ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri ise numune alınarak, görevli ziraat mühendisi eşliğinde yakılarak imha edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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