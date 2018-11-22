Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi’nin 3’üncüsü açıldı

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, Suriyeli misafirlere hizmet verecek olan Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi’nin üçüncüsü açıldı. İl genelinde ikamet etmekte olan 52 bin civarındaki Suriyeliye, sağlık hizmeti sunmak üzere; biri Cevdetiye Beldesi Geçici Konaklama tesislerinde, diğeri Merkez İlçedeki Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde olmak üzere iki adet Göçmen Sağlığı Merkezi hizmet sunarken, bunlara ek olarak; Suriyeli misafirlerin yoğun olarak yaşadıkları ve kolaylıkla ulaşım sağlayabilecekleri bir yer olan Adnan Menderes Mahallesinde de bir adet Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi açılarak sağlık hizmeti sunulmaya başladı. Yeni hizmet vermeye başlayan Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde farklı branşlarda sağlık çalışanları görevlendirilerek hizmet sunumu planlanmakta olduğu kaydedildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz konuyla ilgili yazılı açıklamasında şöyle dedi: “Bilindiği üzere Suriye Arap Cumhuriyetinde vuku bulan iç savaş nedeniyle ülkemize göç etmek zorunda kalan yaklaşık 3 milyon civarındaki Suriyeli misafirlere yönelik Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (SIHHAT)” imzalanarak uygulamaya geçirilmiştir. SIHHAT projesi kapsamında ihtiyaç duyulan personel istihdamı gerçekleştirilerek Göçmen Sağlığı Merkezleri kurulmakta ve sağlık hizmetleri sunulmaktadır.”

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