“‘Güçlü Kadın Güçlü Aile” Programı OKÜ’de yapıldı

Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla “Güçlü Kadın Güçlü Aile” başlıklı program düzenledi. Korkut Ata Üniversitesi Rektörlük Büyük Salonda gerçekleşen etkinliğe, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, eşi Prof. Dr. Zeynep Türk, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’ın eşi Sevilay Coşkun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, akademisyenler, idari personel ile çok sayıda kadın izleyici katıldı. Açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, hayatın her alanında kadının statüsünü yükseltecek imkânlar verilerek ve fırsatların önü açılarak kadınların güçlendirilmesinde, kadın sorunlarının çözümüne yönelik politikalar üretilmesinde, kadınların çok yönlü mağduriyetini ve sorunlarını aşmada, adaleti dikkate alan adımlar ve yaklaşımlar büyük önem taşımakta olduğunu kaydetti. Hamit Coşkun, “Kadına yönelik şiddet; nerede yaşanırsa yaşansın evde, sokakta, iş yerinde ve benzeri yerlerde kadınlara kadın oldukları için uygulanan ve cinsel, psikolojik ve ekonomik zarar veren eylemler veya bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir. Kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta ikinci planda kalmasına yol açan faktörlerin temelinde zihinsel kalıplar, yargılar ve bunlardan kaynaklanan tutum ve davranışlar yer almaktadır. Bu sebeple 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Gününde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine, Ayrımcılığa, Kadına Yönelik Şiddete ve Aile İçi Şiddete sıfır tolerans ilkesi ile yolumuza devam ediyoruz.” dedi. Daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde sosyal çalışmacı Merve Altınışık, Rehber öğretmeni Baran Karabulut ve Osmaniye Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet İşıker kadına yönelik şiddeti konu alan sunumlar yaparken Sosyolog Özlem Direk ve Psikolog Emre Alpaslan Kadına Yönelik Şiddet konusunda iki örnek sundu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE