“Gücümüz nispetinde Annelerimizin yanında olacağız”

İskenderun’da faaliyet gösteren Başarı Rehabilitasyon Merkezi, bu sene Anneler Günü ile Engeliler Haftası’nın aynı zamana denk düşmesi vesilesiyle, engelli bir evlat annesi olmanın toplumdaki farkındalığını arttırmak adına Primemall İskenderun Sanat Galerisi’nde bir kermes ve etkinlik düzenledi. Kurum adına kermesi ve etkinliği değerlendiren kurucu Fizyoterapist Celile Şanlı “Bu etkinlikte engellilerin, onların annelerinin el emeği ürünleriyle kermes yaptık. Kermesten elde edilen gelirle yine aynı kesime malzeme alarak el sanatları atölyemize kaynak oluşturacağız. Bu çalışma, özellikle yetişkin yaşta olup, tam bağımsız olmamış engellilerle, annelerinin beraber kaliteli zaman geçirmelerine yöneliktir. Engelli bireyler de özgüveni geliştirmek ve en önemlisi de engelli evladı olup da yoğun sorumluluğunu büyük ölçüde sırtlamış bu ‘özel Annelere toplum adına bir teşekkür etmek amacıyla yapılmıştır” diye konuştu.

Fizyoterapist Celile Şanlı sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı “Başarı Rehabilitasyon olarak, engellilerin daha çok toplumsal uyumun sağlanacağı şartların oluşmasını dileriz. Engelli evladı olan cefakâr annelerin, Anneler Günü’nü kutlar, gücümüz ölçüsünde her daim onların yanında olma gayretinde olacağımızı belirtmek isterim. Bu etkinlikte bize destek veren tüm velilerimize, yanımızda olan engellilerimize, kurum çalışanlarımıza ve yer tahsis eden Primemall Alışveriş Merkezi yöneticilerine teşekkür ederim.”