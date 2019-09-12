Gül Bahçesinde Yeşeren Umutlar, ikinci yılında

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanarak uygulamaya konulan “Gül Bahçesinde Yeşeren Umutlar” isimli proje ikinci yılında da devam ediliyor. İl Müdürü İbrahim sağlam, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi olarak planlanan ve İl Merkezine bağlı Değirmenocağı köyünde uygulamaya konulan projede bugüne kadar gelinen aşamayı yerinde inceledi. Proje kapsamında çeşitli eğitimler verilerek uygulama ve yayım konularında görevlendirilen 6 kadın çiftçi ziyarette hazır bulundu. Projenin safahatı hakkında gerek teknik personeller ve gerekse kadın çiftçiler tarafından İl Müdürü Sağlam’a bilgiler verildi. Değirmenocağı köyünde proje kapsamında kesme gül üretiminin 1,5 dekar serada devam etmekte ve seralarda farklı çeşit özelliklerine sahip 4 çeşit gül yetiştirilmekte olduğu kaydedildi. Köyde var olan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadın kooperatifine dönüştürülerek üretim yapan ve önümüzdeki yıllarda üretimi dahil olacak kadınlar için örgütlenme imkanı sağlanacağı vurgulandı. Kadın çiftçilerin kooperatifleşmesinin, tarımsal üretimde bilgi ve beceri artışının sağlanması ve üretime daha çok katılım yapmalarının hedeflenmekte olduğunu belirten İbrahim Sağlam, “Kooperatifleşmesini tamamlamış kadın çiftçilere yönelik bazı projelerin uygulanmasına destek sağlanacaktır.” dedi. Sağlam, projenin kadınlar eliyle başarılı şekilde yürütülmekte olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu, ilin seracılık ve çiçekçilik alanında yüksek potansiyel barındırdığını, kooperatifleşmenin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti. Müdür Sağlam, Kooperatifleşme tamamlandığında bazı eğitimler ve projeler uygulamak istiyoruz. Bakanlığımız tarımda kadın istihdamına büyük önem vermektedir. Biz de destek sağlayabildiğimiz tüm kurumlara proje yaparak kadınların istihdamına katkı sağlayacağız.” dedi. Serada yetişen gülleri inceleyen İl Müdürü İbrahim Sağlam kadın çiftçilere ve emeği geçenlere teşekkürlerini bildirdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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