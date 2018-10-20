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Gülben Ergen ve Simge Radyo 80’de43 defa okundu

kategorisinde,20 Eki 2018 - 14:27 tarihinde yayınlandı
Gülben Ergen ve Simge Radyo 80’de

Ünlü sanatçılar Gülben Ergen ve Simge Radyo 80’e konuk oldu.

Radyo 80 Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Yılmaz’ın sunduğu “İstek Vakti” programına canlı telefon bağlantısıyla katılan Gülben Ergen ve Simge, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdiler.

Yeni single çalışması infilak’ın hikâyesini anlatan Gülben Ergen, sosyal medyayı etkili kullandığını ifade etti.

Şarkıları dinlenme rekorları kıran Simge, geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sunduğu son single çalışması Öpücem’in çok kısa sürede büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Sevilen sanatçıların yanı sıra müzik sektörüne giriş yapan yeni sanatçıları da Osmaniyeliler ile buluşturduklarını belirten Hakkı Yılmaz, kendisinin hazırlayıp sunduğu Havadan Sudan programında Duygular isimli yeni klibi yayınlanan pop sanatçısı Jeyla ve Bukelamun isimli klibiyle sevenlerinin karşısına çıkan Özcan Tekin’in ile Aşk Susamı isimli şiir klibi yayınlanan oyuncu-yazar Kader Demir’in de aynı gün canlı yayın konuğu olduğunu kaydetti.

Yılmaz, Radyo 80 olarak sevilen sanatçıları Osmaniyelilerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

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