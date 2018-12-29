Gülhane Tıp Fakültesi kurulmuş yıldönümünde Büyük Önder Ata’yı ziyaret etti

Gülhane’nin 120. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Gülhane Tıp Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyeleri ve Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören sivil ve Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanlığı adlarını okuyan askeri öğrenciler, Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak manevi huzurunda saygı duruşunda bulundular.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Gerek, Anıtkabir Özel Defterine Gülhane’nin 120 yıllık tarihinde yetiştirdiği öğretim üyelerinin ve tıp alanında sağladığı gelişmelerin daima saygı ve minnetle hatırlandığını belirtmiş ve Gülhane’nin Türk tıbbının öncüsü bir kurum olmaya devam edeceğini ifade etmiştir. Gülhane Tıp Fakültesi’nde asker ve sivil olmak üzere 16 farklı ülkeden öğrencilerin eğitim gördüğünü dost ve müttefik ülkelerin asker hekimlerinin yetişmesinde Gülhane’nin önemli bir eğitim kurumu olduğunu belirtmiştir.

Prof.Dr. Mustafa Gerek, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı: “Aziz Atatürk; Sağlık Bilimleri Üniversitesi ailesi olarak, Gülhane’nin kuruluşunun 120. yılı nedeniyle manevi huzurunda bulunmaktayız.

Günümüze kadar ülkemizde sağlık alanında yetişmiş olan başarılı bilim insanları arasında Gülhane’lilerin, yapılmış olan değerli çalışmalar arasında ise Gülhane’nin daima özel bir yeri olmuştur.

Kurduğun Cumhuriyete hedef olarak göstermiş olduğun muasır medeniyet seviyesine ulaşma mücadelesinde, Gülhane sana ve hizmetkarı olduğu aziz milletine layık olmak için tüm gücüyle çalışmaktadır.

Ruhun Şad olsun.”