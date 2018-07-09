Güneş altında zorlu bamya hasadı

Osmaniye’de, hasadı en zor olan sebze türlerinden bamyanın toplanmasına başlandı. Çiftçilikle uğraşan Aydın ailesinin her bir ferdi ise kavurucu yaz sıcağı altında saatlerce bamya hasadı yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Alternatif ürün olarak tarlalarına bu yıl bamya ektiklerini aktaran Çiftçi Halil Aydın, Türkiye’de ilk hasadının Osmaniye’ de yapıldığını, haziran içerisinde başlayıp ekim ayı sonuna kadar devam ettiğini söyledi. Tarım makineleriyle hasadı yapılamayan bamyanın toplamasının oldukça zor ve zahmet isteyen bir ürün olduğunu belirten Aydın, “35-40 derece sıcaklıkta bayma hasadı yapıyoruz ve oldukça zorlanıyoruz. Para kazanmak kolay değil, kimimiz okuyoruz, kimimiz ise çalışıyoruz. Bu şekilde ilerleyip gidiyoruz.” dedi. Baya fiyatların tarlada kilogramının 5-5,5 Liradan satıldığını belirten Aydın, “Bu kadar zor şartlarda hasat yapıyoruz. İlacı, gübresi, çapası, suyu derken elimize pek bir şey kalmıyor. Hasadının zor olmasının yanı sıra bayağı masraflıda bir iş, hafta sonuna elimize pek bir şey kalmıyor. karın tokluğuna çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

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