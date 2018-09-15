Güvenlik kameraları kaydetti, polis yakaladı

Osmaniye’de polis, çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 5 şüpheliyi, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edip, düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son 15 gün içerisinde meydana gelen motosiklet, işyerinden, evden ve otodan hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Olay bölgesindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahısların kimliklerini belirledi. Ardından, adreslerine düzenlenen operasyonlarla M.Y.A., R.A., S.Ç., A.K. ve K.İ.yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen iki adet televizyon ve iki adet motosiklet ise sahiplerine teslim edilirken, ayrıca 5 kişi hakkında ‘suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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