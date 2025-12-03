İlginizi Çekebilir

Isparta'da 3. Gençlik Çalıştayı başladı
Pozantı'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı
Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Nacioğlu'ndan engelli bireylere ziyaret
Aladağlı sporcuların başarısı
Kaş'ta yelkenli bir yat yandı
Tarımda sürdürülebilirliğin örnekleri Eco-Talks'ta ele alındı
Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak
TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar
Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
Antakya ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

"81 İlde 81 Orman" projesi Muğla'da 20 bin fidanla sürüyor

"81 İlde 81 Orman" projesi Muğla'da 20 bin fidanla sürüyor

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden başlatılan "81 İlde 81 Orman" projesi kapsamında Muğla'da 20 bin fidan toprakla buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, projenin 21. durağı Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Şeref ve Kavak köylerinde dikilecek fidanları temsilen Nebiköy Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Törene Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan, Yatağan Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk, Muğla Ağaçlandırma Şube Müdürü Olcay Karataş, Türkiye İş Bankası Muğla Şube Müdürü Didem Zeynep Balyer, TEMA Vakfı Projeler ve Kurumsal İşbirliği Bölüm Başkan Yardımcısı Mehtap Kızılkaya, TEMA Vakfı Muğla Bodrum İlçe Sorumlusu Gülben Koç'un yanı sıra Muğlalı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

81 İlde 81 Orman projesiyle yüzde 68'i ormanlık alanlardan oluşan Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Şeref ve Kavak köylerinde yer alan 20 hektardan büyük bir alanda 20 bin fidan doğaya kazandırılacak.

Projenin ilk döneminde, 2010'da Muğla'nın Merkez ilçesine bağlı Yılanlık köyünde yapılan dikimlerde 4 bin 250 fidan toprakla buluşturuldu. Düzenli bakımı yapılan bu alanda, zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.

İlk olarak 2008-2017 döneminde gerçekleştirilen ve 2024'te yeniden hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 21 ilde dikim törenleri yapıldı. Proje kapsamında 5 yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilecek ve sonraki 3 yıl boyunca ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımları yapılacak.





Ekonomi 3.12.2025 16:57:07 0
Anahtar Kelimeler: "81 ilde 81 orman" projesi muğla'da 20 bin fidanla sürüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Isparta'da 3. Gençlik Çalıştayı başladı

2

Pozantı'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

3

Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Nacioğlu'ndan engelli bireylere ziyaret

4

Aladağlı sporcuların başarısı

5

Kaş'ta yelkenli bir yat yandı

6

Tarımda sürdürülebilirliğin örnekleri Eco-Talks'ta ele alındı

7

Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak

8

TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar

9

Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

10

Antakya ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı