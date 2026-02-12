Adana'da çiğ köfte ustası çift çölyak hastaları için glütensiz tarif geliştirdi

ADANA - BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da çölyak hastalarına özel tarif geliştiren Vedat ve Ülkü Daşdelen çifti, yaptıkları glütensiz çiğ köfteyi Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiyor.

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde yaşayan dört çocuk sahibi Daşdelen çifti, 2017'de aynı ilçedeki Yurt Mahallesi'nde çiğ köfte dükkanı açtı.

İşletmelerine gelen ailenin çölyak hastası kızının ikram edilen çiğ köfteyi yiyememesinden etkilenen çift, bunun üzerine glütensiz tarif geliştirmeye karar verdi.

Bir süre bunun üzerine araştırmalar yapan çift, çeşitli malzemeler kullanarak çok sayıda tarifler denedi.

Daşdelen çifti, son denemelerinde bulgur yerine mısır irmiği ve kinoa tohumu kullanarak hem lezzeti hem de kıvamı tutturdu.

Geliştirdikleri tarifle yaptıkları çiğ köftelerin beğenilmesi üzerine Daşdelen çifti, iş yerlerinde bu lezzeti de müşterilerine sunmaya başladı.

Daşdelen çifti, glütensiz çiğ köfteyi iş yerlerinde sunmanın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki müşterilere de gönderiyor.

- "Bu bizim için kar amacı olmayan sosyal sorumluluk projesi"

Vedat Daşdelen (46), AA muhabirine, geliştirdiği tarifle yaptıkları çiğ köftenin de çok lezzetli olduğunu söyledi.

Başta çölyak hastaları olmak üzere glüten hassasiyeti bulunan kişilerin çiğ köfte yiyemediğini belirten Daşdelen, geliştirdikleri tarif sayesinde bazı kişilerin ilk defa bu lezzeti tattığını dile getirdi.

Daşdelen, müşterilerin olumlu dönüşler yapmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"İlk başta amacımız sadece bir çocuğu sevindirmekti ama işin içine girince çok fazla talep olduğunu gördük ve sosyal sorumluluk projesi geliştirmek istedik. Bu bizim için kar amacı olmayan sosyal sorumluluk projesi. En önemli motivasyon kaynağımız çölyak hastalarının ve ileri düzeyde glüten hassasiyeti olan kişilerin hayatında ilk defa veya uzun yıllar sonra çiğ köfte yemelerine şahit olmak. Özellikle müşterilerin olumlu dönüşleri ve eşimle aynı çatı altında, aynı işi yapıyor olmanın verdiği mutluluk var."

- "Olumlu dönüşler gördükçe çok mutlu oluyorum"

Ülkü Daşdelen (46) de geliştirdikleri glütensiz çiğ köfteyi yurt dışına da tanıtmak istediklerini ifade etti.

Eşinin çölyak hastaları için yaptığı girişimden etkilendiğini ve ona destek olduğunu anlatan Daşdelen, şöyle devam etti:

"Eşimin kız çocuğuyla arasında geçenlerden sonra geceleri gözüne uyku girmiyordu. Sürekli glütensiz çiğ köfte yapmakla ilgili hayaller kuruyor ve projeler hazırlıyordu. Bunu benimle paylaştığında çok duygulanmıştım. Müşterilerimizden olumlu dönüşler gördükçe de çok mutlu oluyorum. İnsanlara, özellikle çocuklara yardımcı olabilmek, bir çiğ köfteyle gönüllerini alabilmek bizi çok mutlu ediyor."

- Müşteriler de memnun

Müşterilerden 37 yaşındaki Tuğçe İnci de çölyak hastalığı nedeniyle uzun yıllardır yiyemediği çiğ köfteyi Daşdelen çiftinin tarifi sayesinde yeniden tattığını dile getirdi.

Erman Kahveciler ise çölyak hastası kızının bu işletme sayesinde çiğ köfteyi tattığının ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eskiden kızım yiyemediği için biz de canı çekmesin diye çiğ köfteden uzak dururduk ama bu dükkan sayesinde aynı sofrada buluşuyoruz. Hatta kızımın en sevdiği yemek çiğ köfte oldu. Glütensiz bir işletmenin olması da bizi mutlu etti."