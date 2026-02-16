Adana'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirledikleri E.B.K.'ya ait Onur Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada çeşitli yerlere gizlenmiş poşetlerde 409 gram kokain, bir miktar sentetik uyuşturucu, 20 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.B.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



