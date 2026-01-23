İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
Burdur'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacısüleyman, 2025'i değerlendirdi, 2026 öngörülerini açıkladı
Pozantı ve Feke ilçelerinde kar etkili oldu
Isparta'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Decathlon ve Volleyball World'ten işbirliği
Isparta'da kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
Özyeğin Üniversitesi su verimliliğine ilişkin TS ISO 46001 sertifikası al​dı
Sanal kumar bağımlılığından Yeşilay sayesinde kurtuldu, rahat uykuya kavuştu
Para atlet Umut, dünya dördüncüsü olduğu Fransa'da bu kez zirveye odaklandı

Adana'da ilçe emniyet müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adana

Adana'da ilçe emniyet müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ADANA - Adana'da ilçe emniyet müdürleri, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper Yüksel ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan fotoğraflar hakkında bilgi alan Seyhan İlçe Emniyet Müdürü Yüksel, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde" karesine oy veren Yüksel, "Günlük Hayat"ta ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafını tercih etti.

- Akyol, 6 kategoride tercihini yaptı

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürü Akyol da "Gazze: Açlık" kategorisinde Y.M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini beğendi.

"Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karesine oy veren Akyol, "Günlük Hayat"ta Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafını oyladı.

- Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 23.01.2026 12:44:06 0
Anahtar Kelimeler: adana'da ilçe emniyet müdürleri aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Bahçeli Osmaniyespor’a El Atmalıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

2

Burdur'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

3

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacısüleyman, 2025'i değerlendirdi, 2026 öngörülerini açıkladı

4

Pozantı ve Feke ilçelerinde kar etkili oldu

5

Isparta'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

6

Decathlon ve Volleyball World'ten işbirliği

7

Isparta'da kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

8

Özyeğin Üniversitesi su verimliliğine ilişkin TS ISO 46001 sertifikası al​dı

9

Sanal kumar bağımlılığından Yeşilay sayesinde kurtuldu, rahat uykuya kavuştu

10

Para atlet Umut, dünya dördüncüsü olduğu Fransa'da bu kez zirveye odaklandı