Akbank, CDP'de üç alanda "A" notuyla dünyadaki sürdürülebilirlik liderleri arasında yer aldı

İSTANBUL - Akbank, çevresel raporlama platformlarından Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından, "İklim Değişikliği", "Su Güvenliği" ve "Orman" alanlarında en yüksek seviye olan "A" notu aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, CDP'den söz konusu alanlarda "A" notunu alarak dünyada bu başarıya erişen kurumdan biri oldu.



Böylece banka, "net sıfır bankacılık" taahhüdü doğrultusunda tüm ekosistemini kapsayan sürdürülebilirlik çalışmalarının yüksek performansı ve şeffaflığını bir kez daha teyit etti.



Akbank, sürdürülebilir finansmanı Türkiye'nin yeşil dönüşümünü hızlandıran stratejik bir kaldıraç olarak konumlandırırken, iklim değişikliği, su yönetimi ve doğa başlıklarını kapsayan entegre yaklaşımıyla somut bir etki oluşturmayı hedefliyor.

Banka, 2021-2025 üçüncü çeyrek dönemi itibarıyla sağladığı 594 milyar lira sürdürülebilir finansmanla 2030 yılı için açıkladığı 800 milyar lira hedefine ilerliyor.

Yenilikçi sürdürülebilir finansman ürün ve hizmetleriyle yeşil dönüşümü destekleyen Akbank, finansman modellerini pozitif etkinin ölçülmesini ve izlenmesini mümkün kılan dijital çözümlerle entegre ediyor. Böylece banka, tüm paydaşlarıyla şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda süreçlerini sürekli geliştiriyor.



- "Sürdürülebilirliği, stratejik bir dönüşüm alanı olarak ele alıyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Akbank'ın sürdürülebilirliği, tüm banka ekosistemini kapsayan stratejik bir dönüşüm alanı olarak ele aldığını belirtti.

Strateji, risk yönetimi, hedefler ve performansı bütüncül bir yaklaşımla yönettiklerini aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Tüm segmentlerde sunduğumuz geniş sürdürülebilirlik çözümleriyle müşterilerimizin hedeflerine ölçülebilir ve kalıcı etki yaratarak ulaşmalarını sağlıyoruz. CDP'nin İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve Orman alanlarında verdiği en yüksek seviye olan 'A' notunu alarak dünyada bu başarıya ulaşan sayılı kurumlardan biri olmamız, bu alanda sergilediğimiz yüksek performansın uluslararası ölçekte teyit edildiğini gösteriyor. Küresel standartlara uyumlu yaklaşımımızı güçlendirerek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

