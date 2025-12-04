İlginizi Çekebilir

Akbank Sanat'a Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ödül

Akbank Sanat'a Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ödül

İSTANBUL - Akbank Sanat, Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına sunduğu katkılar nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Özel Ödül'e layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nü kazanan Akbank Sanat'ın başarısında, sergilerden performans sanatlarına, caz konserlerinden film gösterimlerine, söyleşi ve seminerlerden atölyelere uzanan disiplinli çalışmaları etkili oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri, 1979'dan bu yana her sene Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına katkı sunanları ödüllendirmek üzere veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, kültür ve sanatın toplumsal gelişimin olmazsa olmazı olduğu inancıyla Akbank Sanat çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Gür, Türkiye'nin kültür ve sanat mirasını nesilden nesle taşımayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayarak, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın takdiri olan bu özel ödül, ülkemizin yaratıcı potansiyeline inancımızı ve bu potansiyeli dünyaya taşıma kararlılığımızı güçlendiriyor. Yerelden evrensele uzanan bir bakış açısıyla Türkiye'nin kültür sanat hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Ekonomi 4.12.2025 12:38:02 0
Anahtar Kelimeler: akbank sanat'a kültür ve turizm bakanlığı'ndan ödül

