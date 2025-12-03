Akbank ve Arya Yatırım Platformu'nun Yatırıma Hazırlık Programı tamamlandı

İSTANBUL - Akbank Girişim Bankacılığı ve Arya Yatırım Platformu işbirliğiyle hayata geçirilen Yatırıma Hazırlık Programı'nın ikinci dönemi tamamlandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İlk yatırımını almaya veya bir sonraki yatırım turlarına hazırlanan girişimcilere yönelik tasarlanan program, Akbank ve Arya Yatırım Platformu liderlerinin katılımıyla düzenlenen mezuniyet etkinliğiyle sona erdi.

Girişimcilerin yatırımcı görüşmelerine stratejik şekilde hazırlanmasını sağlayan program kapsamında, finansal modelleme, yatırımcı sunum teknikleri, değerleme, yatırım simülasyon oturumları, müzakere ve derinlemesine analiz gibi alanlarda kapsamlı uygulamalı eğitimler ve mentörlük desteği sunuldu.

Beş modülden oluşan program, ihtiyaç odaklı tasarımıyla programa kabul edilen 16 girişimi geleceğe hazırladı. Kapanış etkinliğinde mezun girişimciler, yatırımcılar, ekosistem temsilcileri ve iş dünyası liderleriyle bir araya gelirken, öne çıkan ilk 10 girişimci sahnede sunum yapma imkanı yakaladı ve yatırım öncesi derinlemesine analiz sürecinde danışmanlık desteği almaya ve yatırımcı buluşmalarına katılıma hak kazandı.

Akbank ve Arya Yatırım Platformu, son iki yılda toplam 12 programı başarıyla tamamlayarak 500'ün üzerinde girişimciye destek sundu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiziksel, diğer illerden katılımcılar için çevrim içi formatta yürütülen atölyelerin yanı sıra girişimci akademisi ve mentor etkinlikleri gibi yenilikçi programlarla girişimcilere kapsayıcı bir gelişim ortamı sağlandı.

Her yıl gerçekleşen Yatırıma Hazırlık Programı'na bugüne kadar kabul edilen 33 girişim ise yatırımcı görüşmelerine stratejik olarak hazır hale geldi.

- Finansman, mentörlük ve iş ağı tek çatı altında

Akbank, teknoloji girişimcilerinin kuruluştan globale açılıma uzanan tüm yolculuklarında yanlarında olmak için tasarladığı Teknogirişim Paketi ile kapsamlı bir destek ekosistemi sunuyor.

Paket kapsamında, kira ödemelerinde "chip-para" desteği, sanal POS'ta avantajlı komisyon, özel maaş anlaşmaları, hibe ve fonlara özel teminat mektubu oranları, TÜBİTAK BiGG girişimlerine "chip-para" desteği ve ücretsiz para transferi gibi avantajlar sağlanıyor. Ayrıca, kredi süreçleri girişimlerin ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanarak iş planına dayalı kredi değerlendirmesi uygulanıyor.

Bankacılık dışı hizmetlerde şirket kuruluşu, dijital pazarlama, ödeme altyapısı, hibe danışmanlığı ve hukuk desteği indirimli fiyatlarla sunuluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de Girişimci Müşteri İlişkisi Yöneticileri danışman bankacılık modeliyle girişimcilere birebir hizmet veriyor.

Uçtan uca servis modelinde Akbank, banka, yatırım, mentörlük ve networkü bir araya getiriyor. Yatırım tarafında, Ak Portföy'ün 20 Milyon dolarlık girişim sermayesi fonu, mentörlük ve iş ağında ise Arya Yatırım Platformu işbirliği girişimlere destek sağlıyor.

Program katılımcısı girişimlere ise finansmanın ötesinde işbirliği, pazarlama ve tanıtım desteği de sunuyor. Ayrıca bankanın YouTube kanalında yayımlanan "KOBİ'den Söylemesi" serisiyle girişimci hikayeleri geniş kitlelere ulaştırılıyor, podcast ve özel tanıtım destekleriyle girişimcilerin görünürlüğü artırılıyor.

- Yatırıma hazırlık programı ile kapsamlı destek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, programlarıyla hedeflerinin yatırımcı görüşmeleri gibi kritik bir sürece hazırlıkta girişimcilerin yanında yer almak olduğunu belirtti.

Bektaş, girişimciliğin, Türkiye ekonomisinin yarınına yön verecek en güçlü alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Bu bilinçle Akbank olarak girişimcilerin stratejik yol arkadaşı olmayı önceliklendiriyoruz. Arya Yatırım Platformu ile yürüttüğümüz Yatırıma Hazırlık Programı da bu yaklaşımın somut bir örneği." ifadelerini kullandı.

Programla girişimcilere yatırım süreçlerine kapsamlı biçimde hazırlanabilecekleri, gerçek yatırımcı simülasyonlarıyla deneyim kazanabilecekleri, güçlü bir ağa erişebilecekleri bir platform sunduklarının altını çizen Bektaş, "İhtiyaca yönelik tasarlanmış programlarla, girişimleri fikir aşamasından ölçeklenme, büyüme ve yurt dışına açılma süreçlerine dek her adımda desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Girişimciler için stratejik büyüme zemini

Arya Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter ise işbirliklerini girişimcilere yalnızca eğitim sunan bir model değil, yatırım sürecine yönelik kararlarını hızlandıran, işlerini yeniden değerlendirmelerine imkan tanıyan stratejik bir zemin oluşturduğunu aktardı.

Yürüttükleri programların, girişimcilerin gerçek ihtiyaçlarına temas eden, sonuç odaklı bir gelişim yaklaşımını ortaya koyduğuna işaret eden Serter, şunları kaydetti:

"Bugün çok sayıda girişimin yatırımcı görüşmelerine daha net, daha hazırlıklı ve daha ölçeklenebilir iş modelleriyle girdiğini görmek, yapılan çalışmanın etkisini açıkça gösteriyor. Akbank ile kurduğumuz bu güçlü yapıyı daha da geliştirerek girişimcilerin büyüme yolculuklarına katkı sağlamaya devam edeceğiz"