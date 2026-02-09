İlginizi Çekebilir

Akkök Holding şirketlerinden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'na tebrik
Ford F-150 ailesinin yeni üyesi STX Türkiye pazarında
Antalya'da heyelan ve göçük oluşan yolda çalışmalar devam ediyor
Koçtaş Eyüp Park Mağazası'nı yenilenen konseptiyle hizmete açtı
Hatay'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi
Osmaniye’de Ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı
Osmaniye Paintball’da Türkiye üçüncüsü
Osmaniyeli sporcular, U16 Türkiye Salon Şampiyonası’nda dereceye girdi
Deprem şehitleri için Erciyes’e tırmandılar
Erzin ilçesinde 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Akkök Holding şirketlerinden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'na tebrik

Akkök Holding şirketlerinden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu

Akkök Holding şirketlerinden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'na tebrik

İSTANBUL - Aksa Akrilik, Akkim Kimya ve Aksa Carbon, "Eşitliğin Kimyası" projesi kapsamında destekledikleri milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun Zagreb Açık'taki başarısını kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkök Holding iştirakleri tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği odağıyla yürütülen proje kapsamında desteklenen Avrupa ve dünya Şampiyonu milli güreşçi Çavuşoğlu, Zagreb Açık Ranking Serisi'nde altın madalya kazandı.

Kadın sporcuların desteklenmesi ve kız çocuklarının spora erişiminin artırılması hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamındaki sporcunun başarısı, eşitliğin sahadaki karşılığı olarak değerlendirildi.

- "Eşitliğe duyulan güvenin bir sonucu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buse Tosun Çavuşoğlu, Zagreb'de Türkiye'yi temsil ederken kadınların her alanda eşit şekilde var olabileceğini hatırlatmanın kendisi için anlamlı olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Bu madalya, emeğin, inancın ve eşitliğe duyulan güvenin bir sonucu. Eşitliğin Kimyası'nın bu yolculukta yanımda olması, bana güç verdi." değerlendirmesinde bulundu.




Spor 9.02.2026 15:00:54 0
Anahtar Kelimeler: akkök holding şirketlerinden milli güreşçi buse tosun çavuşoğlu'na tebrik

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bir Yönetici Ancak Bu Kadar Sevilebilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye Futbolunda Kara Gece: İl Hakem Kurulu Bu Neyin Operasyonu?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Akkök Holding şirketlerinden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'na tebrik

2

Ford F-150 ailesinin yeni üyesi STX Türkiye pazarında

3

Antalya'da heyelan ve göçük oluşan yolda çalışmalar devam ediyor

4

Koçtaş Eyüp Park Mağazası'nı yenilenen konseptiyle hizmete açtı

5

Hatay'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi

6

Osmaniye’de Ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı

7

Osmaniye Paintball’da Türkiye üçüncüsü

8

Osmaniyeli sporcular, U16 Türkiye Salon Şampiyonası’nda dereceye girdi

9

Deprem şehitleri için Erciyes’e tırmandılar

10

Erzin ilçesinde 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı