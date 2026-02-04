İlginizi Çekebilir

Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı
Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı
Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı
Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi
Alanya'da kazada alev alan otomobildeki yangın söndürüldü
Medical Point Gaziantep Hastanesinden Dünya Kanser Günü etkinliği
Manavgat'taki bir okula hayırsever desteğiyle kütüphane yapıldı
CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konuştu:
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Alanya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Alanya

Alanya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Mahmutlar Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan E.C.U. idaresindeki 27 BBT 853 plakalı otomobil, kavşakta H.K'nin kullandığı 07 BGM 624 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 27 BBT 853 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan D.A. ve S.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, olaya karışan araçların çekilmesiyle normale döndü.






Yurt Dünya 4.02.2026 14:02:26 0
Anahtar Kelimeler: alanya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Osmaniye’ye Havalimanı İstiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı

2

Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

3

Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı

4

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

5

Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi

6

Alanya'da kazada alev alan otomobildeki yangın söndürüldü

7

Medical Point Gaziantep Hastanesinden Dünya Kanser Günü etkinliği

8

Manavgat'taki bir okula hayırsever desteğiyle kütüphane yapıldı

9

CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konuştu:

10

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası