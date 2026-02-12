Algün İnşaat'ın Ataşehir Projesi'nde hafriyat çalışmaları başladı

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Algün İnşaat'ın İstanbul'un Ataşehir ilçesinde hayata geçireceği projesi "Algün Ataşehir"de hafriyat çalışmaları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Algün Ataşehir projesi Ataşehir'in merkezinde ve Finanskent'e 1,5 kilometre (km) mesafede inşa ediliyor.

Ön talep süreci devam eden ve şirketin 48. kentsel dönüşüm projesi olan Algün Ataşehir, "Yeni Zirve" sloganıyla tanıtılıyor.

Batı Ataşehir'de 15'er katlı 2 blok, 9 ve 5 katlı 2 blok olmak üzere toplam 4 blok olarak yükselen proje, 6 bin metrekare arsa alanı ve yaklaşık 40 bin metrekare inşaat alanı üzerinde inşa ediliyor.

Rezidans, ofis ve ticari alanlardan oluşan karma bir yapı olarak tasarlanan proje, toplam 267 bağımsız bölümden meydana geliyor. Hafriyat çalışmaları başlayan Algün Ataşehir'in bölgenin gelişime katkı sunması hedefleniyor.

Algün Ataşehir'in yüksek çatı konsepti, teras ve çatıdaki Adalar manzaralı yüzme havuzu, güneşlenme terası, mini golf sahası ve bahçe konseptiyle konforlu yaşam anlayışını proje sakinlerine sunması amaçlanıyor.

Projenin sosyal tesis bölümünde ise fitness, hamam, sauna, cep sineması, oyun ve müzik odaları, çocuk oyun odaları ve dinlenme alanları bulunuyor.

Algün Ataşehir projesi, Finans Merkezi'ne 1,5 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 9 km, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 12 km, Avrasya Tüneli'ne 8 km, Sabiha Gökçen Havalimanına 19 km, D-100 Karayolu'na 500 metre, TEM Otoyolu'na 3 km mesafede yer alıyor. Proje. alışveriş merkezlerine, özel ve devlet hastanelerine, eğitim kurumlarına ise sadece 1 dakikalık mesafede bulunuyor.

- Ataşehir'e modern ve konsept bir proje

Açıklamada görüşlerine yer verilen Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, güvenli ve nitelikli yapılar üreterek İstanbul'un dönüşümüne katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Algün, bugüne kadar hayata geçirdikleri 48. kentsel dönüşüm projeleri Algün Ataşehir'e başlamış olmaktan heyecanlı, mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti.

Karma ve konsept bir proje olarak planladıkları Algün Ataşehir'in, özellikleri ve ayrıcalıklarıyla örnek bir yapı olarak yükseldiğini vurgulayan Algün, "Modern yaşam standartlarını ve ulaşım kolaylığını bir arada sunan projemiz, yatırımcıların şimdiden yoğun ilgisini çekiyor. Algün Ataşehir sosyal donatıları, yüksek çatı konsepti, teras ve Adalar manzaralı havuzlarıyla Ataşehir'e sıra dışı bir ayrıcalık getiriyor. Hedefimiz, hem yurt içinde hem de yurt dışında sektörün global oyuncuları arasında yer almak." ifadelerini kullandı.



