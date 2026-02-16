Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Adana'da çiftçilerle buluştu

ADANA - Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz, Adana'da çiftçilerle bir araya geldi.

Demiröz, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yüz Yüze 100 Çiftçi" programında çiftçilerin taleplerini dinledi.

Partisinin tarım, gıda ve hayvancılık politikalarını anlatan Demiröz, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Demiröz, Çukurova'nın tarım alanında önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Hedefimiz, üreticiyi yeniden toprağa, tüketiciyi ise güvenilir gıdaya kavuşturmaktır. Çiftçi kazanacak, tüketici korunacak, ülke ekonomisi büyüyecek. Tarım ve hayvancılık alanındaki projelerimizi gittiğimiz her yerde üreticilerimizle paylaşıyoruz." dedi.

Toplantıya, Anahtar Parti Tarım Politikaları Başkan Yardımcısı Mustafa Seyhan Topaloğlu, Anahtar Parti Adana İl Başkanı Atilla Karataş, partililer ve çiftçiler katıldı.