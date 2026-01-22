Antalya Gazeteciler Cemiyetinden gazeteciler için "yeşil pasaport" çağrısı

ANTALYA - Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş, gazetecilere mesleklerini uluslararası alanda daha etkin ve hızlı şekilde icra edebilmeleri için yeşil pasaport verilmesinin zorunluluk olduğunu vurguladı.



Başkan Taş, cemiyetin çalışmaları ve gazetecilerin özlük haklarına ilişkin yaptığı açıklamada, basın mensuplarının dünya genelinde haber yapma özgürlüğünün önemine değindi.

Gazeteciliğin devlet ile toplum arasında hakem görevi gören evrensel bir meslek olduğunu vurgulayan Taş, meslektaşlarının vize engeline takılmadan hareket edebilmesi gerektiğini ifade etti.

Mesleğin değişen dinamiklerine dikkati çeken Taş, yeşil pasaport hakkının sadece bir kuruma bağlı çalışanları değil, serbest gazetecileri de kapsaması gerektiğini söyledi.

Taş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gazeteci, dünyanın herhangi bir yerinde bir olay çıktığında biletini alıp anında giderek haberini yapabilmelidir. Günümüzde serbest gazetecilik de oldukça ön planda. Bu nedenle hem kurum bünyesindeki hem de serbest çalışan meslektaşlarımıza yeşil pasaport verilmesi, mesleğin icrası noktasında kamusal bir fayda sağlayacaktır. Bütün Türkiye Büyük Millet Meclisinden, vekillerden böyle bir yasanın çıkmasını bir an önce bekliyoruz. Talep değil, bu bir zorunluluktur diyorum."