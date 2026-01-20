İlginizi Çekebilir

Antalya Teknokent, Silikon Vadisi'nde ofis açmaya hazırlanıyor

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Türkiye'deki girişimcilik ve teknoloji ekosistemini küresel merkezlere taşıma vizyonu kapsamında ABD'deki Silikon Vadisi'nde ofis açmaya hazırlanıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ofis, dünyanın önde gelen inovasyon platformları arasında gösterilen Plug and Play Tech Center bünyesinde kurulacak.

Süreç kapsamında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Antalya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, Plug and Play yetkilileriyle Silikon Vadisi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, ofisin kuruluş süreci, işleyiş modeli ve sürdürülebilir bir uluslararası çalışma mekanizmasının nasıl yapılandırılacağı ele alındı.

- Ofisle uluslararası pazarlara açılımın hızlandırılması amaçlanıyor

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, ofisin uluslararasılaşma stratejisinde yeni bir dönemi başlattığını belirtti.

Amaçlarının Teknokent'teki girişimlerin uluslararası rekabet edebilir hale gelmesini sağlamak olduğunu ifade eden Yavuz, yeni ofisin faaliyete geçmesiyle uluslararası işbirliklerinin ve yatırım fırsatlarının artacağını, bu adımın Antalya'nın teknoloji ve girişimcilik alanındaki marka değerini güçlendireceğini bildirdi.

Yeni ofisin, firmaların uluslararası yatırımcılarla görüşmelerini kolaylaştırması ve AR-GE projelerinin küresel ölçekte görünürlüğünü artırması bekleniyor.

Kurulacak ofisle girişimlerin uluslararası hızlandırma programlarına erişimi güçlendirilmesi, uluslararası yatırım ağlarıyla görüşmelerin artırılması ve uluslararası pazarlara açılımın hızlandırılması amaçlanıyor.



20.01.2026
Anahtar Kelimeler: antalya teknokent silikon vadisi'nde ofis açmaya hazırlanıyor

