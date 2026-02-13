İlginizi Çekebilir

5. Altın Lider Ödülleri'nde finans direktörleri ödüllerini aldı
Hatay'da Milleyha Doğa Gözlem Merkezi açıldı
Para badminton, Ispartalı gencin hayatını değiştirdi
Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı
Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor
Tarsus ilçesinde yola düşen kaya parçası kaldırıldı
Mitsubishi Electric otomotiv sektörü profesyonellerini bir araya getirdi
Manavgat'ta küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Bucak'ta "Dijital Aile" semineri düzenlendi

Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı

Antalya

Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da son bir haftada asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, 609'u aranan olmak üzere 1653 şüpheli yakalandı. Bunlardan adliyeye sevk edilen 234'ü tutuklandı. Çalışmalar kapsamında 149 geçici konaklama yeri ile 70 kiralık araç firması kontrol edildi, 2 firmaya idari yaptırım uygulandı.

"Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçu kapsamında 6 olayda 24 şüpheliye işlem yapıldı. "Kabahatler Kanunu" kapsamında 332 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmalarda, 381 fişek ile kartuşu, 2 kesici alet, 2 milyon 700 bin lira değerinde ziynet eşyası, 104 bin lira ile 36 silah ele geçirildi.



Yurt Dünya 13.02.2026 16:47:54 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

5. Altın Lider Ödülleri'nde finans direktörleri ödüllerini aldı

2

Hatay'da Milleyha Doğa Gözlem Merkezi açıldı

3

Para badminton, Ispartalı gencin hayatını değiştirdi

4

Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı

5

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

6

Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

7

Tarsus ilçesinde yola düşen kaya parçası kaldırıldı

8

Mitsubishi Electric otomotiv sektörü profesyonellerini bir araya getirdi

9

Manavgat'ta küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

10

Bucak'ta "Dijital Aile" semineri düzenlendi