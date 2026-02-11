Antalya’da genç kadın ve çocuğu kombi gazından zehirlendi

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya’nın Serik ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi 5015 Sokak'taki üç katlı apartmanda yaşayan İlayda Kırmızıkan (25) ve oğlu Kerem Kırmızıkan (2) kombiden sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Durumu fark eden kadının haber vermesi üzerine eve gelen Berkay Kırmızıkan (27), eşi ve oğlunu baygın halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne ve oğlunun sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



