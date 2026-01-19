Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez İlçe Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kocagöz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'dan fotoğraflarla ilgili bilgi alan Kocagöz, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin Sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket Zamanı", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini oyladı.

Kocagöz, "Gazze: Açlık" kategorisindeki Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini tercih etti.

Kocagöz, oylamaya katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, her fotoğrafın birbirinden değerli sanat eseri olduğunu söyledi.

AA'nın ekibini tebrik eden Kocagöz, "Fotomuhabirliğin ötesinde hepsi birer sanatçı. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, seçmekte çok zorlandım. Hepsi birbirinden kıymetli eserler, AA'yı kutluyorum." dedi.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.