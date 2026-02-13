İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mersin'de şehit baba-oğulun ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Mersin Üniversitesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"nde konuştu:
Osmaniye’de piyasa değeri 1 milyon dolar olan Tevrat rulosu ele geçirildi
Osmaniye’de ocak ayında 658 asayiş şüphelisi yakalandı
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Alanya'da sağanak nedeniyle bazı işletmelerin çardakları denize sürüklendi
Mersin'de akaryakıt hırsızlığı yapan sürücü yakalandı
TUSAF "20. Uluslararası Kongre ve Sergisi" Antalya'da başladı
Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
GÜNCELLEME- Antalya'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Adrasan-Belen yolu açıldı

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Antalya

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

ANTALYA - Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı.

Polis, itfaiye ve belediye ekipleri, kentte çalışma yapıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ani sel, su baskını gibi olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Antalya'da yağışın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.



Yurt Dünya 13.02.2026 14:16:14 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mersin'de şehit baba-oğulun ailesini ziyaret etti

2

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Mersin Üniversitesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"nde konuştu:

3

Osmaniye’de piyasa değeri 1 milyon dolar olan Tevrat rulosu ele geçirildi

4

Osmaniye’de ocak ayında 658 asayiş şüphelisi yakalandı

5

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

6

Alanya'da sağanak nedeniyle bazı işletmelerin çardakları denize sürüklendi

7

Mersin'de akaryakıt hırsızlığı yapan sürücü yakalandı

8

TUSAF "20. Uluslararası Kongre ve Sergisi" Antalya'da başladı

9

Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

10

GÜNCELLEME- Antalya'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Adrasan-Belen yolu açıldı