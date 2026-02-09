İlginizi Çekebilir

Akkök Holding şirketlerinden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'na tebrik
Ford F-150 ailesinin yeni üyesi STX Türkiye pazarında
Antalya'da heyelan ve göçük oluşan yolda çalışmalar devam ediyor
Koçtaş Eyüp Park Mağazası'nı yenilenen konseptiyle hizmete açtı
Hatay'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi
Osmaniye’de Ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı
Osmaniye Paintball’da Türkiye üçüncüsü
Osmaniyeli sporcular, U16 Türkiye Salon Şampiyonası’nda dereceye girdi
Deprem şehitleri için Erciyes’e tırmandılar
Erzin ilçesinde 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Antalya'da okul çevreleri ve öğrenci servisleri denetlendi

Antalya

Antalya'da okul çevreleri ve öğrenci servisleri denetlendi

ANTALYA - Antalya'da eğitim-öğretim yılında ikinci yarı yılının başlaması dolayısıyla "Huzur ve Güven" denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kamu düzeninin korunması, çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanması, suçun önlenmesi amacıyla sorumluluk bölgesindeki okul ve okul çevrelerinde asayiş kontrolleri yapıldı.

Uygulama kapsamında öğrenci servis araçları da trafik mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde denetlenirken, sürücü ve rehber personelin yükümlülükleri kontrol edildi.

Çocuk ve gençlerin güvenli eğitim ortamlarında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla denetim ve uygulamalara devam edilecek.




Yurt Dünya 9.02.2026 12:29:55 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da okul çevreleri ve öğrenci servisleri denetlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bir Yönetici Ancak Bu Kadar Sevilebilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye Futbolunda Kara Gece: İl Hakem Kurulu Bu Neyin Operasyonu?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Akkök Holding şirketlerinden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'na tebrik

2

Ford F-150 ailesinin yeni üyesi STX Türkiye pazarında

3

Antalya'da heyelan ve göçük oluşan yolda çalışmalar devam ediyor

4

Koçtaş Eyüp Park Mağazası'nı yenilenen konseptiyle hizmete açtı

5

Hatay'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi

6

Osmaniye’de Ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı

7

Osmaniye Paintball’da Türkiye üçüncüsü

8

Osmaniyeli sporcular, U16 Türkiye Salon Şampiyonası’nda dereceye girdi

9

Deprem şehitleri için Erciyes’e tırmandılar

10

Erzin ilçesinde 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı