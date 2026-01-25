Antalya'da "Ölçülebilir mi güzellik? İdeadan günümüze estetik yargı" söyleşisi düzenlendi

ANTALYA - Ressam ve heykeltıraş Gözde Sarı, Antalya'da "Ölçülebilir mi güzellik? İdeadan günümüze estetik yargı" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Muratpaşa ilçesindeki Galeri T'de düzenlenen söyleşide, güzellik kavramının tarihsel süreçteki yorumları ele alındı.

Sarı, burada yaptığı konuşmada, güzelliğin bir dönem tamamen matematiksel ve nesnel bir gerçeklik olarak kabul edildiğini belirtti.

Güzelliğin bugün politik bir mücadele alanına dönüştüğüne dikkati çeken Sarı, "Güzellik artık sadece estetik bir kavram değil, toplumsal hiyerarşileri pekiştiren bir mekanizmadır." dedi.

Güzelliğin tek bir tanıma sığdırılamayacağını anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Güzellik hem biyolojik bir zemin hem kültürel bir inşa hem de bireysel bir deneyimdir. Güzelliğin nesnel olup olmadığı konusu yeni bir alan daha açıyor. Bu alan, güzellik deneyimini nasıl daha zengin, daha derin, kapsayıcı ve özgür kılabileceğimizdir."

Yapay zeka ve nöroestetik konularına da değinen Sarı, algoritmaların milyonlarca görüntüden ürettiği "kusursuz" görsellerin, insan ruhunun ve sanatçının öznel dehasının yerini alıp alamayacağı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Söyleşiye, doğal çakıl taşı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı ve çok sayıda sanatçı katıldı.