İlginizi Çekebilir

Antalya'da 112 Acil Sağlık ekipleri merkezde vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor
ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı final hesapları yapıyor
Antalya'da "Zeytinyağı Çalıştayı" düzenlendi
TARSİM, Antalya'daki selden etkilenen üreticilere 586 milyon lira hasar ödemesi yapacak
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 2028 olimpiyatları için ter döküyor
Antalyaspor iç sahada puan kaybetmek istemiyor
Hatay'da düştükleri su dolu inşaat temelinde boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedildi
TSKB ve İş Bankası'ndan yerli teknoloji üretimine destek
Yaptıkları mobil simülasyon oyunuyla Antalya'yı tanıtıyorlar
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güngör, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Antalya'da "Zeytinyağı Çalıştayı" düzenlendi

Antalya

Antalya'da "Zeytinyağı Çalıştayı" düzenlendi

ANTALYA - Antalya'da 1. Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması kapsamında "Zeytinyağı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Antalya Ticaret Borsası, İl Tarım ve Orman ile İl Kültür ve Turizm müdürlükleri işbirliğiyle Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen çalıştayda, zeytin ve zeytinyağı üretimi değerlendirildi.

Çalıştayda konuşan Antalya Ticaret Borsası Başkan Vekili Halil Bülbül, zeytin ve zeytinyağının kent için sadece bir ürün değil, aynı zamanda kimlik meselesi olduğunu söyledi.

Dünya genelinde zeytinyağı üretiminin yaklaşık 3,5 milyon ton düzeyinde olduğunu belirten Bülbül, "Ülkemizde ise zeytinyağı üretimi 310 bin ton düzeyindedir. Bu üretim ise kişi başına yaklaşık 3,5 kilogram zeytinyağına karşılık gelmektedir. Buna karşın kişi başına fiili tüketimimiz yaklaşık 2,5 kilogram seviyesindedir." dedi.

Bülbül, Türkiye'de zeytinyağı tüketiminin dünya ortalamasının üzerinde ancak Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinin gerisinde olduğunu kaydetti.

Zeytin ve zeytinyağında dünyayla rekabet edebilmek için kalitenin önemli olduğunu vurgulayan Bülbül, şunları dile getirdi:

"Artık rekabet miktar üzerinden değil, kalite ve katma değer üzerinden yürümektedir. Türkiye, zeytin ve zeytinyağında dünyanın ilk 5 ülkesinden biridir. Ancak son yıllarda üretimde yaşanan dalgalanmalar, iklim değişikliği ve artan maliyetler, bize yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyduğumuzu göstermektedir.

Bu yol haritasının merkezinde istikrarlı verim, doğru tarımsal uygulamalar ve yüksek kalite yer almak zorundadır. Bu noktada Antalya olarak çok güçlü potansiyele sahibiz. Erken hasat imkanımız, kaliteli üretime son derece uygun ekolojik koşullarımız ve tecrübeli işletmelerimiz bulunmaktadır."

- "Son 20 yılda Antalya'da zeytinlik alanı 2 katına çıktı"

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak ise çalıştayın zeytin ve zeytinyağı üretimi açısından önemine işaret etti.

Daha önce zeytin ve zeytinyağı çalışmalarıyla ilgili zeytin mektepleri programı yaptıklarını anlatan Irmak, "Zeytinin ön plana çıkması için birçok çalışmayı hayata geçirdik. Binlerce zeytin ağacını dağıttık, son 20 yılda Antalya'da zeytinlik alanı 2 katına çıktı. Dağıtılan zeytin ağaçlarının hepsinin meyvesini almaya başladık." diye konuştu.

Uzman akademisyenlerin, sektör ve kurum temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, zeytin ve zeytinyağıyla ilgili sunumlar yapıldı.



Yurt Dünya 11.02.2026 13:25:57 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da "zeytinyağı çalıştayı" düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bahçeli’nin Haberi Var mı Acaba?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da 112 Acil Sağlık ekipleri merkezde vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor

2

ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı final hesapları yapıyor

3

Antalya'da "Zeytinyağı Çalıştayı" düzenlendi

4

TARSİM, Antalya'daki selden etkilenen üreticilere 586 milyon lira hasar ödemesi yapacak

5

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 2028 olimpiyatları için ter döküyor

6

Antalyaspor iç sahada puan kaybetmek istemiyor

7

Hatay'da düştükleri su dolu inşaat temelinde boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedildi

8

TSKB ve İş Bankası'ndan yerli teknoloji üretimine destek

9

Yaptıkları mobil simülasyon oyunuyla Antalya'yı tanıtıyorlar

10

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güngör, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı