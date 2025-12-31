İlginizi Çekebilir

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Isparta'da 44 litre sahte ve kaçak içi ele geçirildi
Insha GSYF'den eğitim teknolojileri girişimi Okulyo'ya yatırım
Anamur Kaymakamı Duru, İlçe Emniyet Müdürü Doğanay'ı makamında kabul etti
Gülsoy, icraatlarını anlattı
Akdeniz Üniversitesi'nde İHA pilotu eğitimi verildi
Burdur'un Altınyayla ilçesinde kar etkili oldu
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez, Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasını inceledi
Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Antalya

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

ANTALYA - Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Korkuteli ilçesinin rakımı 1200 metre ve üzerindeki mahallelerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kırkpınar Mahallesi ile Küçükköy yaylası başta olmak üzere bazı mahalle ve yayla yolları, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaparak kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

Kaş ilçesinin yayla mahallelerinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Gömbe, Sütleğen ile diğer 10 mahallede yoğun kar yağışı görülüyor.

Bazı yerlerde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Ekipler, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.



Yurt Dünya 31.12.2025 18:51:33 0
Anahtar Kelimeler: antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

2026 Yılına Girerken
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

2

Isparta'da 44 litre sahte ve kaçak içi ele geçirildi

3

Insha GSYF'den eğitim teknolojileri girişimi Okulyo'ya yatırım

4

Anamur Kaymakamı Duru, İlçe Emniyet Müdürü Doğanay'ı makamında kabul etti

5

Gülsoy, icraatlarını anlattı

6

Akdeniz Üniversitesi'nde İHA pilotu eğitimi verildi

7

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kar etkili oldu

8

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

9

AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez, Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasını inceledi

10

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı