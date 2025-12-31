Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

ANTALYA - Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Korkuteli ilçesinin rakımı 1200 metre ve üzerindeki mahallelerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı.



Kırkpınar Mahallesi ile Küçükköy yaylası başta olmak üzere bazı mahalle ve yayla yolları, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaparak kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

Kaş ilçesinin yayla mahallelerinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Gömbe, Sütleğen ile diğer 10 mahallede yoğun kar yağışı görülüyor.

Bazı yerlerde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Ekipler, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.