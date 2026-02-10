İlginizi Çekebilir

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
Culinary Forumu gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturacak
Kozan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
Tiryaki Agro ile Savola Group'tan stratejik ortaklık
BAİB Başkanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Alanya'da tam doluluğa ulaşan Dim Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı
SEKA Investment ve StoneX'ten stratejik işbirliği
Ağlasun'da su kuyusuna düşen oğlak AFAD ekibince kurtarıldı
Akdeniz ilçesinde peyzajda kullanılan süs bitkileri belediyenin seralarında üretiliyor

Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı

Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı

Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı

OSMANİYE - Osmaniye'de acil tıp teknikeri, boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı.

112 Acil Sağlık Merkezi'nde acil tıp teknikeri olarak çalışan İlyas Yıldır, ilk yardım eğitimi verdiği ofisinde yemek yerken boğazına yemek parçası kaçtı.

Nefes alamayan Yıldır, göğsünü koltuğun kenarına hızlıca bastırarak kendi kendine Heimlich manevrası yaptı.

Yıldır, yaptığı manevrayla boğazına kaçan yiyeceği çıkardı. Olay ofisin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kendi kendine Heimlich manevrası yapan İlyas Yıldır,ofiste yemek yediği sırada bir anda boğazına kaçan parçayla nefessiz kaldığını söyledi.

Olay anında yanında kimsenin olmadığını anlatan Yıldır, "İlk yardım eğitmeni ve acil tıp teknikeri olmam vesilesiyle ne yapmam gerektiğini biliyordum. Kendi kendime Heimlich manevrası yaptım. Bu olay tek başınayken nasıl müdahale edildiğine dair insanlara örnek olsun. Evde tek başına kendi imkanlarıyla kendilerini nasıl kurtarabilirler onun bir örneği oldu." diye konuştu.



Osmaniye 10.02.2026 14:45:00 0
Anahtar Kelimeler: Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bahçeli’nin Haberi Var mı Acaba?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

2

Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

3

Culinary Forumu gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturacak

4

Kozan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

5

Tiryaki Agro ile Savola Group'tan stratejik ortaklık

6

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Alanya'da tam doluluğa ulaşan Dim Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı

8

SEKA Investment ve StoneX'ten stratejik işbirliği

9

Ağlasun'da su kuyusuna düşen oğlak AFAD ekibince kurtarıldı

10

Akdeniz ilçesinde peyzajda kullanılan süs bitkileri belediyenin seralarında üretiliyor