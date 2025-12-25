İlginizi Çekebilir

Nu Steel House akıllı ev modellerini Karadağ üzerinden Avrupa'ya taşıyor
Yeni yıl yeni hedefler ve yenilenme duygusunu güçlendiriyor
Osmaniye'de Tenis Turnuvası düzenlendi
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
Bayegan Vakfından milli satranç sporcusu büyükusta Ediz Gürel'e destek
Kovid-19 ve benzeri salgınlara karşı domates kullanarak yenilebilir aşı üretmeyi hedefliyorlar
Kahramanmaraş'ta atık kağıtlardan üretilen karton robot öğrencilere çevre bilinci kazandırdı
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Hatay'da şekerleme üretim tesisleri denetlendi
Hatay'da St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi

Bozyazı'da bağımlılık ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik toplantı yapıldı

Bozyazı

Bozyazı'da bağımlılık ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik toplantı yapıldı

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde bağımlılık ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında toplantı düzenlendi.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" ve "Bağımlılıkla Mücadele" toplantıları yapıldı.

Kamu yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantılarda, ilçede yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Topsakaloğlu, bağımlılık ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin devletin öncelikli konularından olduğunu belirterek, tüm kurumların işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.



Yurt Dünya 25.12.2025 12:30:28 0
Anahtar Kelimeler: bozyazı'da bağımlılık ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik toplantı yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

TOKİ Herkese Bir Anahtar Verse Ne Olur?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Nu Steel House akıllı ev modellerini Karadağ üzerinden Avrupa'ya taşıyor

2

Yeni yıl yeni hedefler ve yenilenme duygusunu güçlendiriyor

3

Osmaniye'de Tenis Turnuvası düzenlendi

4

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

5

Bayegan Vakfından milli satranç sporcusu büyükusta Ediz Gürel'e destek

6

Kovid-19 ve benzeri salgınlara karşı domates kullanarak yenilebilir aşı üretmeyi hedefliyorlar

7

Kahramanmaraş'ta atık kağıtlardan üretilen karton robot öğrencilere çevre bilinci kazandırdı

8

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

9

Hatay'da şekerleme üretim tesisleri denetlendi

10

Hatay'da St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi