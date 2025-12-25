Bozyazı'da bağımlılık ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik toplantı yapıldı

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde bağımlılık ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında toplantı düzenlendi.



Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" ve "Bağımlılıkla Mücadele" toplantıları yapıldı.



Kamu yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantılarda, ilçede yürütülen çalışmalar görüşüldü.



Topsakaloğlu, bağımlılık ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin devletin öncelikli konularından olduğunu belirterek, tüm kurumların işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

