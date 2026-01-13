İlginizi Çekebilir

Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
Isparta'da "Kim var?" adlı sanat oratoryosu sahnelendi
E-ticaret işletmelerinin yüzde 53'ü yapay zekayı aktif kullanıyor
Burdur'da evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü
Mersin'de dolu etkili oldu
Bucak İtfaiyesi 2025 yılında 438 olaya müdahale etti
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel sağlık tesisi yatırımı için protokol imzaladı
Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri, "Yöresel Mutfak"ta buluştu
Serik'te otomobil ile minibüs kazasında 1 kişi yaralandı
Gülnar İlçe Sağlık Müdürü Alperen Ateş AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bucak İtfaiyesi 2025 yılında 438 olaya müdahale etti

Bucak İtfaiyesi 2025 yılında 438 olaya müdahale etti

Bucak İtfaiyesi 2025 yılında 438 olaya müdahale etti

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde itfaiye ekipleri 2025 yılında 438 olaya müdahale etti.

Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 53 noktada ev ve iş yeri yangınına, 175 noktada arazi yangınına, 39 noktada araç yangınına, 45 noktada sıkışmalı kazaya müdahale etti.

İtfaiye Müdürü Ahmet Can, İtfaiye Müdürlüğü yangınlara daha hızlı yetişebilmek için gelişmeye devam ettiklerini söyledi.

Özellikle çöp konteyneri yangınının fazla olduğunu belirten Can, vatandaşlardan bu konuda duyarlılık beklediklerini ifade etti.

Can, baca yangınlarına karşı vatandaşların bacalarını temizletmesi gerektiğini kaydetti.



Yurt Dünya 13.01.2026 20:05:38 0
Anahtar Kelimeler: bucak itfaiyesi 2025 yılında 438 olaya müdahale etti

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Her Yağmurda Aynı Çile
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

2

Isparta'da "Kim var?" adlı sanat oratoryosu sahnelendi

3

E-ticaret işletmelerinin yüzde 53'ü yapay zekayı aktif kullanıyor

4

Burdur'da evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü

5

Mersin'de dolu etkili oldu

6

Bucak İtfaiyesi 2025 yılında 438 olaya müdahale etti

7

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel sağlık tesisi yatırımı için protokol imzaladı

8

Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri, "Yöresel Mutfak"ta buluştu

9

Serik'te otomobil ile minibüs kazasında 1 kişi yaralandı

10

Gülnar İlçe Sağlık Müdürü Alperen Ateş AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı