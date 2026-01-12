CarrefourSA LEAD Network Türkiye kahvaltı buluşmasının ev sahibi oldu

İSTANBUL - CarrefourSA, perakende sektöründe çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen LEAD Network Türkiye'nin ocak ayı kahvaltı buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kadın iş gücünü perakende ve tüketici ürünleri sektöründe güçlendirmeyi amaçlayan LEAD Network Türkiye'nin ocak ayı etkinliği, CarrefourSA'nın Kozyatağı hiper mağazasındaki Lezzet Arası restoranında gerçekleştirildi.



Etkinliğin açılış konuşmasını LEAD Network Türkiye Başkanı Neslihan Nigiz Ulak yaparken, CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu da çalışma hayatında kadın emeği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve perakendede dönüşümün önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.



Konuk konuşmacı şef, araştırmacı ve gastronomi tarihçisi Vedat Başaran ise perakendenin gastronomiyle buluşması ve yeni nesil yaşam alanları üzerine yaptığı paylaşımlarla üyelerle bir araya geldi.

Sektörde 32 yılı dolduran, modern perakendeciliğin temellerinin atıldığı noktalardan Kozyatağı mağazasının yenilenen yüzü ve bütünsel yaşam alanı konseptinin de paylaşıldığı etkinlikte, CarrefourSA'nın "Doğrusu CarrefourSA'da" vizyonuyla toplumsal cinsiyet eşitliğini başarının merkezine koyduğu vurgulandı.



- "Çalışanlarımızın yüzde 40'ını kadınlar oluşturuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA CEO'su Kartallıoğlu, 15 bin kişilik aile olarak şirketteki kadın çalışan oranının yüzde 40 seviyesine ulaşmasından gurur duyduklarını belirtti.

Kadın emeğini organizasyonun her seviyesinde desteklediklerini aktaran Kartallıoğlu, "Üst düzey yönetim kademelerimizden mağaza müdürlerimize, kasap ve balık reyonlarımızdaki çalışma arkadaşlarımızdan gastronomi alanımız Lezzet Arası'ndaki şeflerimize kadar her noktada kadınların imzasını görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sektörde WEP's platformuna imza atan ilk şirket olmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini aktaran Kartallıoğlu, şunları kaydetti:



"İş hayatındaki cam tavanları ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu gelişim vizyonumuzu, müşteri deneyimini zenginleştiren yeni yatırımlarımızla taçlandırıyoruz. Lezzet Arası, Bonheur Coffee & Bakery, CarrefourSA Express ve PATiFOUR gibi yenilikçi konseptlerimizle perakendeyi gastronomi ve sosyal yaşam alanlarıyla birleştiriyoruz."



- "LEAD Network Türkiye 2025'te etkisini güçlendirdi"

LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ulak da 8 stratejik öncelik doğrultusunda çalışan takımlarının katkısıyla 2025 yılının güçlü ve kapsayıcı bir etki yarattığını ifade etti.



Etkinlik Takımı'nın aylık kahvaltı buluşmalarıyla üyeler arasındaki bağların güçlendiğini, STK Takımı'nın YenidenBiz işbirliğiyle 100 kadının yeniden istihdam yolculuğuna destek olduğunu belirten Ulak, Uluslararası İlişkiler Takımı'nın "LEAD GE Talks" etkinlikleriyle küresel perspektifleri üyelerle buluşturduğunu aktardı.

Ulak, "CEO Collective Action" ve Satış Takımları'nın "CEO Yuvarlak Masa" ve "Satış Liderleri Yuvarlak Masa" buluşmalarıyla liderlik ve deneyim paylaşımını desteklediğini, NextGen ve Akademi Takımları'nın "Reverse Mentoring" ve "LEAD to LEAD Mentorluk" programlarıyla farklı kuşakları ve lider adaylarını bir araya getirdiğini kaydetti.



Tedarik Zinciri Takımı'nın üniversite işbirlikleriyle akademi ve iş dünyası arasındaki bağı güçlendirdiğini, Üye ve İletişim Takımları'nın artan üye sayısı ve görünürlükle etki alanının genişlemesine katkı sağladığını dile getiren Ulak, bu ortak emek ve işbirliğiyle şekillenen yolculuğun 2026 yılında daha kapsayıcı, güçlü ve sürdürülebilir bir etki yaratma hedefinin temelini oluşturduğuna işaret etti.



- "Gastronomi, perakende dönüşümünün stratejik gücü"

Vedat Başaran da "Gastronomist: Gelenekten Geleceğe" başlıklı konuşmasında, gastronominin yalnızca mutfakla sınırlı kalmayan, kültür, hafıza ve sürdürülebilirlikle kurduğu güçlü bağı katılımcılarla paylaştı.

Perakende sektörünün büyük bir değişim içinde olduğunu belirten Başaran, şunları ifade etti:

"Güven veren, sürdürülebilir ve kültürü olan bir yaşam alanı yaratmak çok önemli. Bu nedenle gastronomi mutfağı, sofrayı, restoranları ve perakendeyi aynı anda etkileyebiliyor. Açıkçası, CarrefourSA gibi büyük ve yaygın bir organizasyonun ülke geneline yayılan bir yapı içinde gastronomiye bu kadar sahip çıkması, dünyada dahi nadir görülen bir yaklaşım. Türkiye'de bu vizyonun hayata geçirilmesi, Türk perakende anlayışının ne kadar ileri bir noktaya ulaştığını gösteriyor."