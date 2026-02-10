Depremde hasar gören Kapıçam Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yenilendi

İlginizi Çekebilir

KAHRAMANMARAŞ - İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören Kapıçam Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, yenileme ve kapasite artırımı çalışmalarının ardından Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğine devredildi.

Merkezde ameliyathane, karantina bölümü, görüntüleme sistemleri, müşahede odaları ile sahiplendirme alanları gibi farklı birimler oluşturulurken, kapasite artırımı ve kampüs alanının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin sadece insanları ve yapıları değil, hayvanları da ciddi anlamda etkilediğini söyledi.

Sokak hayvanlarının cadde ve sokaklardan alınarak doğal yaşam alanlarında bakılmasını amaçlayan çalışmanın sürdüğünü belirten Görgel, şöyle devam etti:

"Sokak hayvanlarımızın yaşam alanını iyileştirme yönünde çok ciddi bir çaba sarf ettik. 90 dönümlük bir arsayı sokak hayvanlarımız için tahsis ettik. Orada bitmek üzere olan binalarını yapıyoruz. Aynı zamanda 3 tane tam donanımlı toplama aracı aldık. Sokak hayvanlarımızla alakalı bir mağduriyete izin vermeyelim diye hepsini bunlara dikkat ederek yaptık. Biz canlının her türlüsüne sahip çıkıyoruz. Bu noktada şehrimizin böyle görüntülerle anılmasını, kötü görüntülere sebep vermesini istemiyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarımıza da gereken özeni her zaman gösteriyoruz. Şu anda Elbistan bölgemizde de 40 dönümlük bir arsada çok ciddi bir barınağımız olacak inşallah işin sonunda."

- 10 bin hayvan doğal yaşam alanında barınabilecek

Görgel, her türlü donanım ve ekipmanla alanında uzman personelin bulunduğu merkezi, Kahramanmaraş Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğine devrettiklerini ifade etti.

Bu aşamadan sonra sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunların şehir gündeminden düşeceğine inandığını dile getiren Görgel, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanlarımızın da böyle yaşanabilir bir seviyede, bakımlarının düzgünce yapılacağı ve hiçbir mağduriyete yol açmayacak bir şekilde, onları kendi alanları içinde, doğal yaşam alanları içerisinde barındırma görevimizi harfiyen uyguluyoruz. Kahramanmaraş için güzel oldu. Daha çok köpek, kedi kapasitemiz 3 bin civarıydı. Hatta daha azdı. Şu anda bizim yaptığımız yerle beraber sadece merkezde 10 binden fazla hayvanımızı doğal yaşam alanı içerisinde barındırabileceğiz. Artık hiçbir hayvanımız mağdur olmayacak."



Yurt Dünya 10.02.2026 13:44:27
