Depremzede aile Isparta'da kurdukları siber güvenlik laboratuvarıyla hayata tutundu

ISPARTA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da yakınlarını kaybeden, evleri ağır hasar gören Ömer Faruk ve Hilal Yakut çifti, geldikleri Isparta'da açtıkları siber güvenlik laboratuvarıyla kendilerine yeni ve başarılı bir yaşam kurdu.

Bilişim sistemleri mühendisi Ömer Faruk Yakut ve sosyal medya uzmanı eşi Hilal Yakut, "asrın depremi"nden sonra çocuklarıyla Isparta'ya taşındı.

Yakut çifti, kentte kurdukları siber güvenlik laboratuvarıyla iş hayatına yeniden başladı.

Ömer Faruk Yakut gazetecilere, depremin hayatlarında köklü değişikliklere yol açtığını söyledi.

Başlangıcı çok acı olan sürecin kendilerini farklı bir noktaya taşıdığını belirten Yakut, "Çok sevdiğimiz Malatya'yı terk etmek zorunda kaldık ve Isparta'ya geldik. Burası bize uğurlu geldi. Burada eşimle radikal bir karar alarak siber güvenlik ve adli bilişim şirketimizi kurduk. Yaklaşık 3 yıldır faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

- "Yaptığımız projeler ödüle layık görüldü"

Depremin insan psikolojisi üzerindeki etkilerine dikkati çeken Yakut, eski hayata dönebilmenin iyileşme sürecinde önemli olduğunu vurguladı.

Yakut, "Yıkılmış binalardan eşya çıkaranları görenler 'Neden hayatını riske atıyor' diye sorabiliyor. Oysa bu, eski hayata tutunma çabasıdır. Isparta'nın Malatya'ya benzer yapısı, bu süreci daha hızlı atlatmamıza yardımcı oldu. İnsanları, şehir yapısı, huzuru ve güvenliği bizim için önemli bir tercih sebebi oldu." diye konuştu.

Siber güvenlik ve adli bilişim alanındaki çalışmaları hakkında bilgi veren Yakut, şunları söyledi:

"Bu alanda çeşitli birinciliklerimiz bulunuyor. Teknofest gibi önemli yarışmalarda yaptığımız projeler ödüle layık görüldü. Kripto para transferlerinin takibine yönelik geliştirdiğimiz ürün, adli süreçleri kolaylaştıran ve istihbarat değeri taşıyan bir çalışma niteliğinde. Bölgede adli bilişim alanında aktif faaliyet gösteren tek firma olduğumuzu söyleyebilirim."

- "Burada yaşamaktan mutluyuz."

Başarısında eşinin katkısının belirleyici olduğunu vurgulayan Yakut, "Eşim olmasaydı bu noktaya gelemezdim. Kendisi sosyal medya uzmanı. Eğitimini de bu alanda aldı ve uzun yıllar çalıştı. İşimizin güvenlik ve reklam süreçlerinde aktif rol alıyor." dedi.

Hilal Yakut ise deprem sonrası Isparta'da yaşamaktan memnun olduklarını dile getirerek, "Bizim için çok zor bir süreçti. Depremden sonra bir süre Malatya’da kalmayı denedik ancak artçı sarsıntılar özellikle çocuklarımızı olumsuz etkiledi. Bunun üzerine Isparta'ya dönmeye karar verdik. Burası bize Malatya'yı hatırlattı ve şu an burada yaşamaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.







