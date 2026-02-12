İlginizi Çekebilir

Happy Place to Work Türkiye CHRO 100 Ödülleri sahiplerini buldu
Logo Yazılım mikro işletmeler için "Pera" uygulamasını geliştirdi
Devrim Erbil'in sanat yolculuğu beyaz perdeye taşınıyor
Isparta'da cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 11 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
Honda'nın Prelude modeli hibrit gücüyle yeniden yollara çıkıyor
Bozyazı ilçesinde orman personeline başarı belgesi verildi
Eminevim'e IRBA'dan uluslararası ödül
Hatay'da bir tırda 5 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
Algün İnşaat'ın Ataşehir Projesi'nde hafriyat çalışmaları başladı

Devrim Erbil'in sanat yolculuğu beyaz perdeye taşınıyor

Devrim Erbil

Devrim Erbil'in sanat yolculuğu beyaz perdeye taşınıyor

İSTANBUL - Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen temsilcilerinden Devrim Erbil'in sanat yolculuğunu anlatan "Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki" filmi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

SM Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Durmuş Akbulut'un yazıp yönettiği film, sanatçının hayatını sadece bir biyografi olarak değil, anılar ve duygularla örülü özgün bir sinema diliyle ele alıyor.

Uygulayıcı yapımcılığını SM Sanat'ın, yapımcılığını Picus Film'in üstlendiği yapım, Türk sinema tarihinin kurmacaya dayalı ilk uzun metrajlı ressam filmi olma özelliğini taşıyor.

Erbil'in çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinden izler taşıyan yarı biyografik bir anlatı sunan film, sanatçının atölyesine gelen bir telefonla başlayan ve çocukluğunun geçtiği Balıkesir'e uzanan içsel bir yolculuğa odaklanıyor.

Çekimleri Balıkesir, İstanbul, Bodrum ve Kıyıköy'de gerçekleştirilen yapımda, Erbil'in resimlerindeki kuşbakışı perspektifi ve ritmik çizgiler, sinematografik bir dille yansıtılıyor.

İstanbul'da yapılacak gala gösteriminin ardından film, sanatçının hayatında önemli yer tutan Balıkesir ve Bodrum'daki özel gösterimlerle izleyiciyle buluşacak.

Yapımın vizyon ve festival sürecinin yaklaşık iki yıllık bir takvimde ilerlemesi, ardından televizyon ve dijital platformlarda gösterilmesi hedefleniyor. Filmin uluslararası satışları için de yabancı dağıtım firmalarıyla görüşmeler sürüyor.

- "Türk sineması açısından bir milat niteliği taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SM Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Oğuz, eserin sadece bir biyografi çalışması olmadığını, Türk sinema tarihinde bir ressamın dünyasına kurmaca diliyle yaklaşan ilk uzun metrajlı yapım olması bakımından bir milat niteliği taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin kültürel belleğinde derin izler bırakan usta isimlerin mirasını, çağdaş anlatılarla yeni nesillere aktarmayı en önemli sorumlulukları olarak gördüklerini aktaran Oğuz, şunları kaydetti:

"Bu filmle, resmin durağan estetiğini sinemanın dinamizmiyle harmanlayarak izleyiciye alışılmışın dışında, çok katmanlı bir deneyim sunmayı hedefledik. Devrim Erbil'in çizgilerindeki ritmi ve doğa tutkusunu beyaz perdeye taşımak, ülkemizin kültür sanat ekosistemine sürdürülebilir bir değer katma vizyonumuzun en somut ve heyecan verici adımlarından biri. İnanıyoruz ki bu yapım, sanatın farklı disiplinlerinin bir araya geldiğinde ne kadar güçlü bir dil oluşturabileceğini bir kez daha kanıtlayacak."



Ekonomi 12.02.2026 15:07:51 0
Anahtar Kelimeler: devrim erbil'in sanat yolculuğu beyaz perdeye taşınıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Hesap Verilebilirlik Üzerine…
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Happy Place to Work Türkiye CHRO 100 Ödülleri sahiplerini buldu

2

Logo Yazılım mikro işletmeler için "Pera" uygulamasını geliştirdi

3

Devrim Erbil'in sanat yolculuğu beyaz perdeye taşınıyor

4

Isparta'da cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

5

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

6

Honda'nın Prelude modeli hibrit gücüyle yeniden yollara çıkıyor

7

Bozyazı ilçesinde orman personeline başarı belgesi verildi

8

Eminevim'e IRBA'dan uluslararası ödül

9

Hatay'da bir tırda 5 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

10

Algün İnşaat'ın Ataşehir Projesi'nde hafriyat çalışmaları başladı