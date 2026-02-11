İlginizi Çekebilir

Dorçe, prefabrik çelik yapı teknolojileriyle 64 ülkeye ulaştı

İSTANBUL - Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat, prefabrik çelik yapı teknolojileriyle 6 kıta, 64 ülkede projelerini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın büyük müteahhitlik firmaları arasında yer alan Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat, faaliyetlerini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Çebi Karahan, 1989'da Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki çelik profil üretimi amacıyla kurulduklarını belirtti.

Piyasa ihtiyaçlarını analiz ederek 1994'te prefabrik çelik modüler yapı üretimine geçtiklerini anımsatan Karahan, ilk ihracatlarını 1996'da Özbekistan'a gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Karahan, "Zamanla sadece üretici olmanın ötesine geçerek; tasarım, mühendislik, lojistik ve montajı kapsayan anahtar teslim (EPC) iş modelini benimsedik. Bugün 64 ülkede, zorlu iklim koşullarında proje yürütebilen ve son 10 yıldır ENR listelerinde yer alan küresel bir marka konumundayız." ifadelerini kullandı.

Kendilerini modern inşaat yöntemlerini kullanan "ConTech" şirketi olarak tanımladıklarına işaret eden Karahan, "Hastanelerden işçi kamplarına, okullardan yüksek teknoloji gerektiren modüler veri merkezlerine ve enerji depolama sistemlerine (BESS) kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Tüm süreçleri kendi bünyemizde yürüterek, geçici değil kalıcı ve proje bazlı çözümler sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Odak noktalarından birinin de savunma sanayisi olduğuna dikkati çeken Karahan, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) üyesi olduklarını vurguladı.

Milli Tesis Güvenlik Belgesi ve ASELSAN Stratejik Ortaklık Belgesi'ne sahip olduklarını kaydeden Karahan, "Bu kapsamda MSB, SSB, ASELSAN ve ROKETSAN ile yurt içi ve sınır ötesinde özel nitelikli projeler yürütüyoruz. Askeri üs bölgeleri, uçak hangarları ve mühimmat depoları gibi güvenlik hassasiyeti yüksek yapıları ileri teknolojiyle inşa ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Karahan, yapay zeka ve dijitalleşmenin, iş dünyasını kökten değiştirdiği bir çağda bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hızda fark yaratmak için cesur reformlar yapmak, sabırlı olmak ve sürdürülebilirliği merkeze almak şart. Bu vizyonu taşıyan yöneticilerin uzun vadeli başarıya ulaşacağına inanıyorum. Dorçe olarak biz de bu dijital dönüşümü üretim süreçlerimize entegre ederek geleceği inşa etmeye devam ediyoruz."



