Edenred Türkiye'den 2026 yılı günlük yemek bedeli değerlendirmesi

İSTANBUL - Edenred Türkiye Genel Müdürü Selçuk Boztepe, gelir vergisinden istisna tutulacak 2026 yılı günlük yemek bedelinde yapılan artışı kıymetli bulduklarını belirtti.



Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Boztepe, günlük yemek bedeli istisnasının KDV dahil 330 lira olduğunu hatırlatarak, "Yemek kartı istisna uygulaması, artan menü ve gıda fiyatları karşısında yetersiz kalmaya başlamıştı. Yetkililer tarafından daha önce kamuoyuyla paylaşıldığı gibi yeniden değerleme oranında yapılan bu artışı kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.



Boztepe, hangi ilde, sektörde ya da mevkide olursa olsun, bütün çalışanların aldıkları yemek yardımı tutarlarının çalıştıkları gün sayısına yetecek seviyelerde olmasını temenni ettiklerini aktardı.



İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ücretlilerin yoğunlaştığı büyükşehirlerde güncel menü fiyatlarının ortalamada 400-450 lira seviyelerinde olduğunu kaydeden Boztepe, gıda enflasyonunun etkisiyle 2026 sonunda bu rakamlarda yüzde 30-35 artış yaşanabileceğini tahmin ettiklerini ifade etti.



- "Dengeli beslenen çalışanların verimliliği yüzde 20 artıyor"

Yemek yardımlarının beslenme ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanıldığında önemli sosyal faydalar üreten mekanizmalara dönüştüğüne işaret eden Boztepe, şunları kaydetti:



"Uluslararası Çalışma Örgütü araştırmalarının da gösterdiği gibi, dengeli ve düzenli beslenen çalışanların iş verimliliğinde yüzde 20'lik bir artış görülüyor. Edenred olarak Türkiye'deki 35 yıllık deneyimimiz, işverenlerin Ticket Restaurant yemek kartımız aracılığıyla yaptığı yemek yardımlarının karşılığının artan çalışan bağlılığı, müşteri memnuniyeti ve cirolarda ilave artışlar şeklinde fazlasıyla geri alınabildiğini işaret ediyor. Bu noktada Gallup'un Türkiye verilerine bakmak önemli. 2023'te yüzde 15 olan çalışan bağlılığı oranı 2024'te yüzde 14'e, 2025'te ise sert bir düşüşle yüzde 10'a kadar geriledi."



Gallup'un 96 ülkede 2,7 milyon çalışanla yaptığı diğer bir araştırmanın sonuçlarına da değinen Boztepe, "Araştırma, çalışan bağlılığının karlılığı yüzde 23, ciroyu yüzde 20 artırdığını, iş yeri kazalarını yüzde 64, çalışan devir oranını ise yüzde 43 azalttığını gösteriyor. Yetersiz yemek desteği çalışanlarda bağlılık yerine hoşnutsuzluk doğurmakta ve günlük performansı olumsuz etkileyebiliyor. Günümüzde yan haklar, iş arayanların ve çalışanların karar verme süreçlerinde belirleyici rol oynuyor." değerlendirmesini yaptı.



Selçuk Boztepe, yeni yetenekleri çekmek için sadece rekabetçi bir maaş sunmanın yeterli olmadığını, yüksek tutarlı yemek kartlarının, motivasyona en çok etki eden yan hakların yükselen trendi konumunda olduğunu vurguladı.



Yetenekli çalışanları şirkete çekmede bir adım öne geçmenin, salt yemek kartı sunmaktan ziyade kartın içindeki tutarla mümkün olduğunu belirten Boztepe, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü iş arayanlar artık sadece maaş paketlerine değil, yemek kartı gibi günlük yaşamlarını doğrudan etkileyen, tabiri caizse temel haklara da büyük önem veriyor. İşte bu durum, işverenlerin yemek desteği politikalarını yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılıyor. Yeterli yemek desteği sağlayan şirketler, çalışanların kendilerini değerli ve güvende hissetmesini sağlayarak kurumlarına bağlılıklarını da güçlendiriyor."

Boztepe, bu yıl üye işyerleriyle hayata geçirdikleri kampanyaların sayısını artırarak Ticket Restaurant kullanıcısı çalışanların daha uygun fiyatlarla beslenme ihtiyaçlarını karşılamasına destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

- "Yerel ekonomiye canlılık getiriyor"

Yemek kartlarının tüm taraflar için değer yarattığına işaret eden Boztepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yemek kartı sistemi, işverenler için önemli avantajlar sunuyor. Hem sosyal fayda sağlayan hem de çalışma koşullarını, sağlık ve esenliği iyileştiren bir araç olarak yemek kartı, gelir vergisi ve sosyal sigorta primlerinden istisna. Bu perspektiften bakıldığında, şirketler çalışanlarının esenliğine önem verdiğini gösterirken, ilave bir maliyet olmaksızın verimlilikle motivasyonu da artırabilir. Aynı zamanda restoran, kafe ve marketler düzenli müşteri kazanıyor, bu da yerel ekonomiye canlılık getiriyor."

Selçuk Boztepe, yapmış oldukları çalışmalar sayesinde üye iş yerlerinin düzenli gelir elde etmesine yardımcı olduklarını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Edenred'in faaliyet gösterdiği, dünya çapındaki 44 ülkede gerçekleştirilen Gıda Alışkanlıkları Endeksi Araştırması'na Türkiye'den katılan restoranların yüzde 87'si, yemek kartlarının, özellikle küçük esnaf lokantalarında cironun önemli bir kısmını oluşturduğunu ve yüzde 82'si ise tercih edilme oranını artırdığını belirtiyor. Edenred olarak ekonomik katkımızın yanı sıra çalışan refahına da hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Ölçeği ne olursa olsun, her şirkete açık ve kullanımı son derece pratik. Bu ekosistem, gerçekten iş dünyasına değer katıyor."

