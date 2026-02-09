İlginizi Çekebilir

Ford F-150 ailesinin yeni üyesi STX Türkiye pazarında

İSTANBUL - Ford, F-150 pick-up serisinin yeni modeli STX'i Türkiye'de satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, F-150 pick-up ailesinin karakterini sportif ve modern çizgilerle harmanlayan F-150 STX, tasarımıyla daha genç ve modern bir model tercih eden kullanıcılara hitap ediyor.

F-150 STX, 20 inç alüminyum jantları, siyah renkli ön ızgarası, siyah yan basamakları ve gövde rengiyle uyumlu ön-arka tamponlarıyla dikkati çekiyor. İç mekanda 6 hoparlörlü ses sistemi, manuel klima ve 2 yönlü bel destekli manuel ayarlı sürücü koltuğu bulunan model, "Akik Siyah", "Karbon Gri" ve "İkonik Gri" renk seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Serinin diğer modeli XLT versiyonunda ise 18 inç krom jantlar, krom kapı kolları, 7 hoparlörlü ses sistemi, çift bölgeli otomatik klima ve 8 yönlü bel destekli otomatik ayarlı sürücü koltuğu yer alıyor. Modelde "Mercan Kırmızı", Akik Siyah, "Atlas Mavisi", Karbon Gri ve İkonik Gri renk seçenekleri bulunuyor.

Her iki modelde de 2,7 litre benzinli EcoBoost V6 motor, 542 Nm tork, 4x4 çekiş sistemi ve 10 ileri şanzıman standart olarak sunuluyor.

Geri görüş kamerası, çarpışma önleme yardımcısı, şerit takip sistemi, otomatik dur-kalk sistemi ve ikincil çarpışma freni gibi donanımlar da araçlarda bulunuyor.

Yeni F-150 STX, 7 milyon 900 bin lira tavsiye edilen satış fiyatıyla Ford Store bayilerinde yerini aldı.



