Fuzul GYO'dan sürdürülebilirlik vurgusu

İSTANBUL - Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zahit Akbal, "Dönüşüm Çağı" ana temasıyla düzenlenen Future & Trends Summit'e katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen zirvede, inşaat, şehircilik, savunma sanayisi ve finans gibi stratejik sektörlerdeki dönüşüm dinamikleri ele alındı.

Kamu kurumları, finans kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte, sektörel eğilimler, teknolojik yenilikler ve sürdürülebilirlik stratejileri de değerlendirildi.

Zirve kapsamındaki "İnşaat ve Şehircilikte Dönüşüm Çağı" oturumunda konuşan Akbal, dünyada ve Türkiye'de konuta erişimde yaşanan zorluklara değindi.

Akbal, şirketin sürdürülebilirlik vizyonu, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevresel duyarlılığı merkeze alan projeleri hakkında da bilgi verdi.

- "Konut ediniminde finansmana erişim sorunu var"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Akbal, konut ediniminin merkezinde finansmana erişim sorununun yer aldığını belirtti.

Uzun vadeli finansman oluşturmanın, sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde de giderek zorlaştığını vurgulayan Akbal, küresel gerilimler, savaşlar ve jeopolitik risklerin, finansal planlama üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade etti.

Akbal, sürdürülebilirliği yalnızca "yeşil" uygulamalar bütünü olarak değil, ekonomik kalkınma, sosyal adalet ve çevresel bütünlüğü dengeleyen, nesiller arası bir değer üretme stratejisi olarak tanımladıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu vizyonu tedarikten inşaata, bina ömrünün uzatılmasından geri dönüşüm süreçlerine kadar tüm aşamalara entegre ediyoruz. Projelerimizde enerji verimliliği, su tasarrufu, sıfır atık ve geri dönüşüm gibi çevresel kriterlerin yanı sıra deprem dayanıklılığı ve güvenliği de vazgeçilmez önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bizim için sürdürülebilirlik, yalnızca çevreyi korumak değil, aynı zamanda toplumsal güveni ve geleceğe dair umudu inşa etmektir. Dünya hepimizin ortak sorumluluğu. Ancak birlikte hareket edersek dayanıklı, esnek ve umut dolu bir gelecek mümkün olabilir."






