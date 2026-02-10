Garanti BBVA Mavi Nefes Projesi'ne desteğini 2025'te de sürdürdü

İSTANBUL - Garanti BBVA ve TURMEPA işbirliğiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Mavi Nefes Projesi kapsamında 2025'te somut, ölçülebilir ve bilim temelli çalışmalar hayata geçirildi. ​​​​​​



Bankadan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında geçen yıl, Marmara Denizi, Van Gölü ile Göcek ve Saros Körfezi'nde deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilirken, atık temizliğinden deniz çayırı restorasyonuna, mercan ekosistemlerinin korunmasından farkındalık eğitimlerine kadar pek çok faaliyet de eş zamanlı devam ediyor.



Garanti BBVA'nın TURMEPA işbirliğiyle 2021'den bu yana sürdürdüğü çalışmalar, 2025'te de devam ederken, yıl boyunca projede 60 tonun üzerinde katı atık ve 613 bin litre sıvı atık denizlerden uzaklaştırıldı.

Marmara Denizi, Van Gölü ve Göcek'te gerçekleştirilen temizlik faaliyetleriyle su altı ekosistemleri üzerindeki baskılar azaltılırken, Saros Körfezi ve Göcek'te yürütülen koruma ve izleme çalışmalarıyla biyolojik çeşitliliğin devamlılığı desteklendi.

Geçen yıl 14 bin deniz çayırı ekimi gerçekleştirilerek bu alanlar işaret şamandıralarıyla "oksijen üretim noktası" olarak koruma altına alındı.

Bilimsel ölçümlerle canlılığı yüzde 70'in üzerinde teyit edilen bu alanlar, denizlerin doğal karbon yutakları ve oksijen kaynakları olarak kritik bir rol üstleniyor.

"Mavi Nefes Saros Projesi" kapsamında ise yaklaşık 160 hektarlık alanda ekosistem tarama ve müdahale çalışmaları yürütüldü.

Kuzey ve güney bölgelerde toplam 600 mercan kolonisinin temizliği ve sağlık taraması yapılırken, ekosisteme zarar veren 200 metrekarelik hayalet ağ denizden çıkarıldı. Müdahalelerle mercan ve gorgon kolonilerinin ışığa erişimi, beslenme kapasitesi ve yaşam sürekliliği güçlendirildi.

Proje, yalnızca ekosistemleri değil, toplumsal farkındalığı da odağına alıyor. Geçen yıl gezici "Mavi Nefes Eğitim Otobüsü" ve çevrim içi eğitimler aracılığıyla 36 bin 800 öğrenciye ve 1730 öğretmene ulaşıldı.

Eğitim faaliyetleriyle genç nesillerde çevre bilinci güçlendirilirken, denizlerin korunmasına yönelik kalıcı bir dönüşüm hedeflendi.

Söz konusu bölgelerde yürütülen çalışmalar, denizlerin nefes almasına katkı sağlayan çevresel, bilimsel ve toplumsal etki oluşturdu.

- "Denizlerin bugününü olduğu kadar, geleceğini de korumayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, projeyle denizlerin bugününü olduğu kadar, geleceğini de korumayı hedeflediklerini belirtti.

Geçen yıl gerçekleştirdikleri çalışmalarla denizlerin nefes almasına katkı sağlayan somut sonuçlar elde ettiklerini aktaran Akten, şunları kaydetti:

"Bilimi, teknolojiyi ve sivil toplumu bir araya getiren yaklaşımın, gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmada güçlü bir yol olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, bu süreçte yalnızca finansman sağlamanın değil, deniz ekosistemlerini koruyan, kalıcı ve uzun vadeli etki yaratan projeleri kararlılıkla sürdürmenin kritik olacağı bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da alınan her iki nefesten birinin denizler sayesinde olduğuna işaret etti.

Denizlerin korunmasına yönelik kararlı ve sürekli adımlar atılmasını gerektiğini vurgulayan Kaptanoğlu, "Garanti BBVA işbirliğiyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, müsilaj krizine yanıt olarak 2021'de başlattığımız Mavi Nefes Projesi ile bilimin rehberliğinde güç birliğiyle somut çözümler üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.