Garanti BBVA'dan UNO'nun enerji verimli üretim yatırımına 13 milyon avro finansman

İSTANBUL - Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman stratejisi kapsamında paketli ekmek markası UNO'nun üretim hatlarını modernize etmeye yönelik, enerji verimliliği ve karbon emisyonlarının azaltılmasını hedefleyen yatırımına 13 milyon avro finansman sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, finansman, Garanti BBVA ile İspanya'nın ulusal kalkınma bankası Instituto de Credito Oficial (ICO) arasındaki 100 milyon dolarlık işbirliği anlaşması kapsamında ICO tarafından sağlanan fon kaynağıyla kullandırıldı.

UNO'nun enerji verimliliğini artırmaya ve karbon emisyonlarını azaltmaya odaklanan üretim hattı yatırımlarında kullanılacak finansman 30 Ocak'ta sağlandı.

Yatırım kapsamında, ürün birimi başına doğal gaz ve elektrik tüketimini düşüren, enerji verimli yeni üretim hatlarının kurulması hedefleniyor.

Garanti BBVA, 2018-2029 dönemini kapsayan 3,5 trilyon liralık sürdürülebilir finansman taahhüdü doğrultusunda, ocak itibarıyla 1 trilyon lira eşiğini aşarak sürdürülebilir finansmanda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Banka, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve düşük karbonlu üretim yatırımlarını destekleyerek reel sektörün dönüşümünde aktif rol üstlenmeye devam ediyor.

UNO'ya sağlanan finansman, ICO'nun Uluslararası Kanal Programı kapsamında Garanti BBVA aracılığıyla Türkiye'de kullandırılan kaynaklar arasında yer alıyor.

Kasım ayında ICO ve Garanti BBVA arasında imzalanan anlaşma ile Türkiye'de İspanya ile ticari ve yatırım ilişkisi bulunan şirketlerin sürdürülebilirlik ve dönüşüm odaklı yatırımlarına ilk etapta 100 milyon dolara kadar uzun vadeli finansman sağlanması amaçlandı. UNO'ya sağlanan finansman, söz konusu çerçevede hayata geçirilen örnek uygulamalardan biri oldu.

- Enerji verimliliği yatırımlarına uluslararası kaynak desteği

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, müşterilerinin büyüme yolculuğuna uluslararası kaynak sağlamak üzere ICO ile yaptıkları işbirliğinin somut çıktılarından birini UNO'nun enerji verimliliği yatırımında görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Akten, finansman sayesinde hem sanayide enerji verimliliğini artıran hem de karbon emisyonlarını azaltan yatırımları desteklediklerinin altını çizerek, "Sürdürülebilir finansmanı hedeflerimiz doğrultusunda enerji verimliliğini ve düşük karbonlu üretimi destekleyen yatırımlarla reel sektörün uzun vadeli dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir finansman hedeflerinde ocak itibarıyla 1 trilyon lira eşiğini aştıklarına dikkati çeken Akten, bu durumun alandaki kararlılıklarının ve müşterileriyle birlikte yarattıkları etkinin somut bir göstergesi olduğunu anlattı.

Akten, BBVA Grubu'nun küresel gücüyle Türkiye ekonomisine değer katmaya ve müşterilerinin sürdürülebilir dönüşüm yolculuklarında uzun vadeli çözümler sunmaya devam edeceğini vurguladı.

- Sürdürülebilir üretim için finansman desteği

UNO Yönetim Kurulu Başkanı Federico Caruncho ise Garanti BBVA ve ICO işbirliğiyle sağlanan finansmanın, sürdürülebilir üretim vizyonları açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Caruncho, üretim hatlarının modernizasyonuna yönelik yatırımın, sadece operasyonel verimliliklerini artırmakla kalmayacağına aynı zamanda çevresel etkileri azaltma hedeflerine de önemli katkılar sağlayacağına işaret ederek, "Türkiye'ye yatırım yapan bir uluslararası şirket olarak Garanti BBVA gibi güvenilir bir finansal çözüm ortağıyla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.