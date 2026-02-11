İlginizi Çekebilir

5. Altın Lider Ödülleri'nde pazarlama direktörleri ödüllerini aldı
TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu, Osmaniye'de konuştu:
Antalya'da 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi
Avrupa'dan gelen öğrenciler Antalya'da mesleki eğitim alıyor
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
Manavgat'ta Koruyucu Aile Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi
TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği
GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCELLEME - Hatay

GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

HATAY - Hatay'da Asi Nehri'ne düştüğü öne sürülen belediye personelinin cansız bedeni bulundu.

Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat'ta nehre düştükten sonra akıntıya kapıldığı iddia edilen Büyükşehir Belediyesi çalışanı Berkan Karakaya'nın (24) bulunması için yürütülen çalışmalar Samandağ ilçesinde sürdü.

Ekipler, Tekebaşı ve Meydan mahallelerinde Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada botla arama yaptı.

Arama çalışmalarında Karakaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından Karakaya'nın cenazesi defnedilmek üzere yakınları tarafından alınarak Samandağ ilçesine bağlı Çamlıyayla Mahallesi Mezarlığı getirildi.

Karakaya'nın cenazesi kılınan cenaze namazından sonra mezarlıkta defnedildi.

Törene Karakaya'nın yakınlarının yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Genel Müdürü Fatih Cihangir, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Mustafa Boyacıoğlu da katıldı.



Yurt Dünya 11.02.2026 18:27:54 0
Anahtar Kelimeler: güncelleme - hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Hesap Verilebilirlik Üzerine…
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

5. Altın Lider Ödülleri'nde pazarlama direktörleri ödüllerini aldı

2

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu, Osmaniye'de konuştu:

3

Antalya'da 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi

4

Avrupa'dan gelen öğrenciler Antalya'da mesleki eğitim alıyor

5

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

6

Manavgat'ta Koruyucu Aile Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

7

Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

8

Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi

9

TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği

10

GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı