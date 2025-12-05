Hasanbeyli’de rezerv yapı alanında 70 işyeri, 68 konut ve 600 kişilik cami yükseliyor

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde bulunan Rezerv Yapı Alanı’nda yapımına başlanan 70 işyeri, 68 konut ve 600 kişilik caminin inşaat çalışmalarının iki ay içinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. Ayrıca ilçeye bağlı Sarayova Köyü’nde inşası süren 27 deprem köy evinin de kısa sürede bitirilerek hak sahiplerine teslim edileceği kaydedildi.

İNŞAATLAR İKİ AY İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Vali Erdinç Yılmaz, ilk olarak inşaat çalışmaları devam eden Hasanbeyli-Merkez Mahallesi Rezerv Yapı Alanı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Vali Yılmaz incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Hasanbeyli ilçe merkezinin depremden sonra yeniden inşa edildiğini belirterek, “Burada 70 iş yeri yapılıyor ve bu iş yerlerinin en küçüğü 85 metrekare, en büyüğü 235 metrekare arasında. Projesiyle, mimarisiyle Hasanbeyli’mize yakışan iş yerleri. Yine burada 3+1, 110 metrekare 68 konutumuz inşa ediliyor. Ayrıca burada 600 kişilik Camimizin inşaatı da devam ediyor. İnşallah buranın inşaatını 2 ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Burası tamamlandığında Camimizle, konutlarımız ve iş yerlerimizle, Belediye Hizmet Binamızla, Kaymakamlığımızı yeniledik, hastanemiz bitmek üzere, toplu konutlarımız ve köydeki konutlarımızla ilçemiz gerçekten muhteşem bir görüntüye kavuşacak. Mimarisi açısından sağlamlığı açısından Hasanbeyli’mize değer katacak yatırımlar olarak karşımıza çıkacak. Sonuç olarak Hasanbeyli İlçemiz bu yatırımlarla çok büyük bir değer kazanmış olacak, yoluyla, anaokulunu da eklediğimizde daha güzel, daha estetik, mimarisi daha güçlü, yeni bir Hasanbeyli’ye kavuşmuş olacağız. Hasanbeylili hemşehrilerimize Allah hayırlı, uğurlu eylesin inşallah.”dedi. Vali Yılmaz, daha sonra yapımı devam 600 kişilik Cami inşaatında inceleme ve denetlemelerde bulunarak, inşaatın geldiği aşama hakkında bilgi aldı.

SARAYOVA KÖYÜ’NDE 27 DEPREM KONUTU YÜKSELİYOR

Vali Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli İlçemizin Sarayova Köyünde yapımı devam eden deprem köy konutları inşaatında inceleme ve denetlemelerde bulundu. İnşaatın geldiği aşama hakkında bilgi alan Vali Yılmaz açıklamasında, “Hasanbeyli ilçemizin Sarayova köyünde deprem köy evlerimizin inşaat alanında 27 konut yapıyoruz. Her bir konutumuz 145 metrekare ve 2 katlı olarak yapılıyor, projesi çok güzel. Bu konutlarımızdan 19’u inşallah bir ay içinde, kalan 8 konutumuzda 3 ay içinde tamamlanmış olacak. Kıymetli hemşerilerimizin rahat ve güven içinde oturacakları konutlar ve yeri de çok iyi seçilmiş. Konutlarımız çok sağlam yapılıyor. Bir an evvel bitirip kıymetli hemşehrilerimize teslim etmek istiyoruz. Şimdiden Allah hayırlı uğurlu eylesin inşallah.”dedi.